Presidente de Colombia debuta en el cine en película sobre un héroe independentista

afp_tickers

2 minutos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, debutará con un pequeño rol en una película sobre la vida de un héroe independentista colombiano rodada con fondos públicos.

El mandatario izquierdista, que acostumbra a ensalzar figuras de la independencia colombiana en prolongados discursos, fue visto con atuendo de época en el rodaje sobre la vida del almirante José Prudencio Padilla, héroe afro del siglo XIX.

Una foto que circula en redes muestra a Petro junto al actor estadounidense Cuba Gooding Jr., ganador de un Óscar en 1997 por su actuación en ‘Jerry Maguire’, que interpreta a Padilla.

«Salgo 3 segundos y espero que esto traiga más espectadores para ver la película», escribió el mandatario en X.

La película se estrenará tras la salida de Petro de la presidencia, en agosto de este año, según el director del canal de televisión estatal, Hollman Morris.

El almirante Padilla, figura clave en las guerras de independencia que llegó a ser senador, plantó cara a los españoles y contribuyó a expulsarlos de las costas de la entonces Gran Colombia.

Morris aseguró a Caracol Radio que Petro hace un «cameo» durante la película.

«Él no actúa, es una imagen fugaz que aparece en un baile al lado de Cuba Jr», precisó sobre el filme que será en inglés y español, según medios locales.

Su atuendo recuerda al del militar y libertador Simón Bolívar, prócer de la independencia de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia y a quien Petro admira y evoca con frecuencia.

La película costará más de cuatro millones de dólares, la mitad aportados por el Estado, según Morris.

Esta inversión ha generado críticas al gobierno, dado que Colombia atraviesa un déficit fiscal y declaró emergencia económica tras las recientes inundaciones en varias zonas del país.

«Todo el que crea que el Estado no debe financiar el arte y la cultura de Colombia no demuestra sino una ignorancia aberrante», se defendió Petro.

als/das/lv/cjc