Presidente de Ghana anuncia una investigación por el accidente aéreo que dejó ocho muertos

3 minutos

Nairobi, 8 ago (EFE).- El presidente de Ghana, John Dramani Mahama, expresó sus condolencias a las familias de los ocho personas, entre ellas dos ministros, que murieron el pasado martes en un accidente de helicóptero y anunció la apertura de una investigación para esclarecer las causas del siniestro, informó este viernes la Presidencia en un comunicado.

“El Ejército ha iniciado una investigación completa y transparente sobre las circunstancias de este accidente”, afirmó Mahama en un mensaje a la nación el jueves por la noche, en el que indicó que se han tomado muestras de ADN con el fin de identificar los cuerpos antes de su inhumación.

El mandatario informó de que este sábado, 9 de agosto, se celebrará una Noche de Reflexión y Homenaje en la explanada de la Casa de Estado, acto con el que concluirán los tres días de duelo nacional.

El 15 de agosto tendrá lugar un funeral de Estado interdenominacional en la Plaza de la Estrella Negra de Accra, capital de Ghana, para rendir homenaje a las ocho víctimas.

Mahama pidió unidad en este momento de duelo y rechazó que se utilice la tragedia con fines políticos.

“Este no es un momento para la división, la especulación ni la búsqueda de puntos políticos. Es un testimonio de la fuerza, la empatía y el perdurable espíritu ghanés que se mantiene firme cuando todo lo demás falla”, subrayó el jefe de Estado.

El Gobierno abrirá libros de condolencias del 10 al 14 de agosto en los ministerios de Defensa, Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología, y Asuntos Exteriores; en el Cuartel General de las Fuerzas Armadas de Ghana; en la sede del Congreso Nacional Democrático (NDC, por sus siglas en inglés); y en la oficina central de la Organización Nacional de Gestión de Desastres (NADMO).

“En este momento de dolor nacional, recordemos que somos, ante todo, ghaneses. Dejemos de lado nuestras diferencias y ofrezcamos nuestra compasión colectiva a las familias en duelo”, agregó Mahama.

El accidente aéreo tuvo lugar en la región ghanesa de Ashanti, en el centro del país, donde el helicóptero, un modelo militar chino Z-9, se estrelló por causas aún desconocidas.

Las Fuerzas Armadas de Ghana habían confirmado que estaban realizando labores de búsqueda y evaluación de los restos, después de perder el contacto con la aeronave tras despegar de Accra a las 09:12 GMT.

Entre las víctimas se encuentran el ministro de Defensa, Edward Omane Boamah, y el titular de Medioambiente, Ciencia, Tecnología e Innovación, Ibrahim Murtala Mohammed.

También fallecieron otros altos cargos, como el coordinador nacional adjunto de Seguridad en funciones, Muniru Mohammed; el exparlamentario Samuel Aboagye, y el vicepresidente del gobernante NDC, Samuel Sarpong.

El suceso ha generado conmoción en distintos países africanos, y los presidentes de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu; Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah; Gabón, Brice Oligui Nguema; Guinea-Bisáu, Umaro Sissoco Embaló, y Gambia, Adama Barrow, trasladaron sus condolencias a Mahama y al pueblo ghanés a través de la red social X.

El presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, también expresó sus condolencias al Gobierno de Ghana, así como su solidaridad con las Fuerzas Armadas y con el NDC. EFE

aam/ah