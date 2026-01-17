Presidente de Guatemala reivindica logros sociales y economía en segundo año de Gobierno

Ciudad de Guatemala, 16 ene (EFE).- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, presentó este viernes su segundo informe de Gobierno en un acto público en la Plaza de la Constitución, reivindicando la recuperación de la institucionalidad pública y la inversión social como ejes centrales de su gestión.

Como parte de lo que asegura el Gobierno, es un ejercicio de transparencia y cercanía, diversas instituciones públicas instalaron puestos informativos en la plaza central de la Ciudad de Guatemala, permitiendo a la población conocer de primera mano los resultados de la gestión 2025 y los servicios públicos a su disposición.

En ese marco de participación ciudadana, el mandatario centró su intervención en los avances «sustanciales» en materia de educación, salud y desarrollo de infraestructura.

Arévalo subrayó como uno de sus mayores logros la intervención en el sistema educativo, detallando el remozamiento de 23.000 centros escolares en dos años y la apertura de más de 500 nuevos institutos de educación básica y diversificados.

En materia de desarrollo social, el gobernante enfatizó el impacto de la iniciativa ‘Mano a Mano’, que ha alcanzado a 233.000 hogares y permitido la construcción de 50.000 pisos saludables, logrando que 11 municipios fueran declarados libres de pisos de tierra.

En cuanto al sistema sanitario, el presidente contrastó su gestión con la anterior, informando sobre la habilitación de 82 puestos de salud —entre construcción y remozamiento— frente a los cuatro realizados en el periodo gubernamental previo, asegurando además un nivel de abastecimiento de medicamentos sin precedentes.

En el plano económico, el jefe de Estado destacó la entrega de casi 200 becas universitarias y más de 8.000 becas de inglés, así como el apoyo a la vivienda mediante el programa ‘Mi primera casa’, que otorgó más de 600 créditos en un año.

Asimismo, informó sobre el apoyo al agro a través del crédito ‘Tobanik’, beneficiando a más de 500 pequeños y medianos productores.

«La política solo tiene sentido si sirve para transformar la vida de las personas. Eso es lo que estamos haciendo, transformando las vidas de la gente y cumpliendo con los cambios a los que nos comprometimos», expresó Arévalo.

Respecto a la infraestructura estratégica, Arévalo valoró la contratación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos para acelerar la modernización de Puerto Quetzal y los primeros pasos para la interconexión ferroviaria con la frontera de México.

El mandatario reconoció que «queda mucho trabajo por hacer en materia de infraestructura y lucha contra la delincuencia», admitiendo que en estas áreas «permanecen retos» donde es necesario entregar «más y mejores resultados» en los dos años restantes de su mandato.

El presidente cerró su intervención recordando que 2026 será un año decisivo para la justicia en Guatemala, con la renovación de cortes y del Ministerio Público, instando al pueblo a mantenerse vigilante para consolidar la democracia. EFE

