Presidente de Honduras y el sector privado impulsan agenda conjunta para generar empleo

2 minutos

Tegucigalpa, 11 feb (EFE).- El presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, se reunió este miércoles con directivos de la empresa privada para impulsar una agenda conjunta para fortalecer la competitividad del país y generar empleo.

Asfura y la delegación del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), encabezada por su presidenta Anabel Gallardo, dialogaron sobre «temas de interés nacional que puedan generar más empleo y oportunidades para todos».

También abordaron temas prioritarios como la salud pública, considerada por el sector privado como una “prioridad nacional”, según un comunicado empresarial.

«Sin salud no hay trabajo, no hay educación, no hay seguridad, por lo tanto, se apoyan todos los esfuerzos que se hagan para mejorar las condiciones sanitarias de nuestro pueblo», subrayó el Cohep, la principal cúpula patronal de Honduras.

Durante el encuentro, la cúpula empresarial reafirmó su postura histórica de utilizar el diálogo como la herramienta fundamental para resolver los «grandes problemas» del país centroamericano.

Destacó, además, la necesidad de que el sector productivo y el Gobierno trabajen de forma coordinada para alcanzar resultados «concretos y viables» para la productividad y competitividad de la nación.

En Honduras, país de diez millones de habitantes, más de 2,4 millones de personas tienen problemas de empleo, según datos del Cohep.

Los empresarios manifestaron su apoyo a la reducción del número de empleados públicos y abogó por la implementación de un Gobierno electrónico que disminuya «la tramitología y la corrupción» en la administración pública, así como a la revisión de privilegios de funcionarios, como vehículos y escoltas policiales, que deberían enfocarse en la protección ciudadana.

Asfura, quien tres días antes de las elecciones de noviembre de 2025 recibió el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ratificó tras asumir el mando el pasado 27 de enero que suprimirá unas 38 instituciones para «tener una mayor eficiencia» y poder dedicar recursos «realmente a resolver problemas».

El Cohep expresó también su «optimismo» por la reunión entre Asfura y Trump, y enfatizó que Estados Unidos es el «principal socio comercial» de Honduras y el destino de casi dos millones de hondureños, cuyo envío de remesas supera los 12.000 millones de dólares anuales.

Asfura y Trump dialogaron el pasado sábado sobre comercio e inversión bilateral, tras reunirse en la residencia del mandatario estadounidense en Mar-a-Lago, encuentro que ambos calificaron de positivo. EFE

ac/mt/seo