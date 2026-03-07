Presidente de Panamá impulsa proyectos energéticos y logísticos en cumbre de Miami

Miami (EE.UU.), 7 mar (EFE).- El presidente panameño, José Raúl Mulino, se reunió este sábado en Miami con altos funcionarios de Comercio y Energía del Gobierno estadounidense, con los que habló sobre los proyectos que impulsa Panamá para consolidarse como centro energético en Latinoamérica y afianzar su liderazgo como «hub» logístico del comercio mundial.

Mulino abordó estos temas en dos reuniones bilaterales sostenidas con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el secretario de Energía, Chris Wright, en el marco de la cumbre de mandatarios latinoamericanos convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un hotel al sur de Miami.

El mandatario panameño expuso a los funcionarios estadounidenses los avances del proyecto de interconexión eléctrica con Colombia, así como el proyecto del gasoducto por el Canal de Panamá, dos megaobras que «pondrán al país (centroamericano) en el mapa energético», señaló un comunicado del Ejecutivo de Panamá.

Panamá junto a Colombia impulsan un proyecto de interconexión eléctrica de 800 millones de dólares, planteado en 2009 como una línea de cerca de 500 kilómetros y de 400 megavatios de potencia, pero que no ha logrado concretarse, que consideran clave para la descarbonización y transición energética de ambos países y que esperan sea un ejemplo de los más altos estándares en materia ambiental y de participación ciudadana.

Mulino también manifestó que Panamá ha «redefinido su estrategia marítima para mantener su liderazgo como centro logístico y de marina mercante al servicio del comercio mundial».

Esto incluye, destacó, los planes de dos futuros megapuertos en ambas entradas del canal interoceánico, y el centro multimodal de Puerto Armuelles en el litoral Pacífico cercano a la zona fronteriza con Costa Rica.

La información oficial destaca que «tanto Wright como Lutnick manifestaron su disposición de colaborar con Panamá dentro de sus áreas de competencia».

Mulino participa en la denominada cumbre Escudo de la Américas con más de una decena de gobernantes, la mayoría aliados ideológicos de Trump: el argentino Javier Milei, el chileno José Antonio Kast, el boliviano Rodrigo Paz, el costarricense Rodrigo Chaves, el dominicano Luis Abinader, el ecuatoriano Daniel Noboa, el salvadoreño Nayib Bukele, el hondureño Nasry Asfura, el paraguayo Santiago Peña o la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

La relación con Mulino ha estado marcada, sin embargo, por la tensión tras la elección de Trump como presidente y los primeros meses de su mandato en 2025, cuando amenazó con recuperar el Canal de Panamá dada la supuesta influencia en la vía de China, una afirmación siempre rechazada por Panamá, que exigió a Washington no inmiscuir a su país en su lucha geopolítica con Pekín.

EE.UU. construyó a inicios del siglo XX el Canal y lo operó por más de ocho décadas, hasta su traspaso a Panamá el 31 de diciembre de 1999. EFE

