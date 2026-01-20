Presidente de Perú declarará este miércoles ante el Congreso por reuniones con empresario

3 minutos

Lima, 20 ene (EFE).- La Comisión de Fiscalización del Congreso de Perú confirmó que este miércoles recibirá al presidente de transición, José Jerí, para que declare sobre las polémicas reuniones fuera de registro oficial que mantuvo con un empresario chino, que solo se conocieron al ser reveladas por la prensa.

La presentación del mandatario fue confirmada en la agenda publicada este martes por el Congreso, en la que se convocó a una sesión extraordinaria del grupo de trabajo legislativo, que comenzará a las 14.00 horas (19.00 GMT) del miércoles.

De acuerdo con la agenda, Jerí, que recientemente cumplió cien días de gestión tras reemplazar a la destituida presidenta Dina Boluarte (2022-2025) por su condición de presidente del Congreso, acudirá para «brindar sus declaraciones y formular las aclaraciones vinculadas a los reportajes periodísticos que se han venido difundiendo en los últimos días».

Entre los temas estará la «reunión no registrada oficialmente» con el empresario chino Zhihua Yang, del 26 de diciembre de 2025, a la que acudió encapuchado; y una «visita no registrada oficialmente» a un negocio del mismo empresario, el pasado 6 de enero de 2026, que horas antes había sido clausurado por las autoridades municipales, según detalló la agenda de la citación.

Jerí también deberá declarar por las visitas al Palacio de Gobierno del empresario Ji Wu Xiaodong, «durante los últimos 100 días de gestión presidencial».

Medios locales informaron que este empresario, que ha sido investigado por un presunto tráfico ilegal de madera, ingresó hasta en tres oportunidades al Palacio de Gobierno a pesar de que tiene a vigente una orden arresto domiciliario.

La citación se confirmó después de que el gobernante enviara este mismo martes una carta al presidente de la Comisión de Fiscalización, Elvis Vergara, para pedir que se le permita dar su manifestación sobre las reuniones extraoficiales que han generado numerosas críticas hacia el mandatario e incluso pedidos para que sea destituido del cargo.

Jerí aseguró que hizo esta solicitud frente «a la necesidad del país de que los asuntos de interés público sean esclarecidos con transparencia y responsabilidad, permitiendo que la representación nacional cuente con información directa, objetiva y oportuna».

En medio de la polémica y los pedidos de investigación generados por la revelación de estos encuentros, Jerí pidió disculpas a la ciudadanía a través de un video difundido durante la madrugada del domingo por la Presidencia, en el que reiteró no haber cometido ningún acto ilícito.

Al respecto, el primer ministro, Ernesto Álvarez, afirmó este lunes en un programa digital del diario El Comercio que el presidente, de 39 años, «ha caído en una trampa por los elogios, por su juventud». EFE

