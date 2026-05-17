Presidente de Taiwán dice que ventas de armas de EEUU son «elementos clave» de la paz regional

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El presidente de Taiwán Lai Ching-te señaló este domingo que las ventas de armas estadounidenses y la cooperación en el ramo de la seguridad con la isla de régimen democrático constituyen «elementos clave» para la paz regional.

«Las ventas constantes de armas de Estados Unidos a Taiwán y el fortalecimiento de la cooperación en seguridad entre Taiwán y Estados Unidos no solo son necesarios sino, también, elementos clave para el mantenimiento de la paz y la estabilidad regionales», declaró Lai en un comunicado publicado en Facebook.

Taiwán depende en gran medida de la ayuda en seguridad que le proporciona Estados Unidos para disuadir a China de cumplir su amenaza de anexarse la isla por la fuerza.

En su publicación en Facebook, Lai insistió en que Taiwán se encuentra en el «núcleo de los intereses mundiales» y que «la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán nunca serán sacrificados o negociados».

Lai hizo estas declaraciones días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que la continuación de las ventas de armas a Taiwán «depende de China» y que éstas constituyen «una baza negociadora muy buena para nosotros [Estados Unidos]».

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