Presidente del Congreso de Perú dice que Jerí cometió un error por reunirse con empresario

Lima, 19 ene (EFE).- El presidente encargado del Congreso de Perú, el fujimorista Fernando Rospigliosi, afirmó este lunes que el presidente, el derechista José Jerí, ha tenido «una actitud incorrecta» y ha cometido un error al reunirse al menos dos veces con un empresario chino, en encuentros fuera del registro oficial.

«Las cosas que han sido publicadas muestran una actitud incorrecta del presidente Jerí, de hecho el Congreso lo que tiene que hacer es, a través de la Comisión de Fiscalización (…) convocar a Jerí para que dé explicaciones», declaró Rospigliosi ante los medios en el Legislativo.

Medios locales han revelado en la última semana que el presidente se reunió a finales de diciembre con el empresario chino Zhihua Yang en un restaurante de su propiedad, donde Jerí acudió encapuchado para no ser reconocido, y el 6 de enero volvieron a encontrarse, esta vez en un local comercial de Yang que había sido clausurado el mismo día por autoridades municipales.

Este fin de semana, Jerí pidió disculpas a la ciudadanía a través de un video difundido la madrugada del domingo en las redes sociales de la Presidencia, en el que reiteró no haber cometido ningún acto ilícito.

«Jerí ha cometido un error, entiendo que él mismo lo ha reconocido en un mensaje a la nación que dio recientemente», dijo Rospigliosi.

Agregó que espera que el presidente interino «dé las explicaciones necesarias a la Comisión de Fiscalización el 3 de febrero», puesto que en estas semanas realizan actividades oficiales fuera del Legislativo.

Pero el presidente del Congreso se mostró en contra de apoyar una moción de vacancia (destitución) contra Jerí que en estos momentos están intentando presentar ciertos parlamentarios de izquierda.

«Estoy en contra de eso, estamos en un proceso electoral y si alguien encuentra algo ilícito en el presidente tiene por supuesto todo el derecho de denunciarlo y eventualmente procesarlo a partir del 29 de julio de este año. No estamos lejos», señaló sobre la fecha en la que el mandatario dejará la Presidencia y cederá el puesto al nuevo presidente electo en los comicios previstos para la primera mitad de este año.

Indicó que Jerí, que asumió la jefatura del Estado en reemplazo de la destituida presidenta Dina Boluarte (2022-2025) en su condición de presidente del Congreso, ha cometido un error y se verá en la práctica si el presidente está capacitado para el puesto. EFE

