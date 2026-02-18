Presidente del Consejo de la Judicatura de Ecuador renuncia poco antes de juicio político

2 minutos

Quito, 18 feb (EFE).- Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura de Ecuador, el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, renunció este miércoles a su cargo poco antes de que comience en la Asamblea Nacional un juicio político en su contra.

Ese juicio lo planteó la oposición correísta por un supuesto incumplimiento de funciones, en especial por aparentemente no haber protegido a un juez que denunció presuntas presiones para favorecer a un narcotraficante en un juicio.

«Creo firmemente que la institucionalidad debe estar por encima de cualquier persona y que, cuando las condiciones políticas impiden avanzar con coherencia y responsabilidad, corresponde actuar con consecuencia», señaló Godoy en su renuncia, según un comunicado del Consejo de la Judicatura, que señala que su marcha es «irrevocable».

Los asambleístas estaban citados este miércoles para el juicio político contra Godoy después de que la Comisión de Fiscalización recomendó al pleno proceder con el juicio político.

Estaba en el punto de mira desde inicios de diciembre, cuando se hicieron públicas las presuntas presiones que recibió el juez Serrano por parte de un exdirectivo de la Judicatura, cercano a Godoy, para que absuelva a un narcotraficante serbio en un juicio por lavado de activos, ya que el magistrado formaba parte del tribunal que debía decidir sobre su caso.

Posteriormente se conoció que ese extranjero, identificado como Jezdimir Srdan, fue defendido inicialmente por la esposa de Godoy. EFE

sm/psh