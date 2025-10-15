Presidente del Consejo Nacional Palestino condena las ejecuciones de Hamás en Gaza

1 minuto

Jerusalén, 15 oct (EFE).- El presidente del Consejo Nacional Palestino, Rawhi Fattouh, condenó este miércoles las ejecuciones perpetradas por milicianos de Hamás contra clanes locales en la Franja de Gaza, recogió la agencia oficial de noticias palestina, Wafa.

Fattouh, que está considerado como el sucesor de Mahmud Abás en la presidencia palestina, afirmó que estas ejecuciones constituyen un ajuste de cuentas interno que «socava la unidad nacional» y van en contra de los principios del pueblo palestino.

Tras la retirada del Ejército israelí de parte de Gaza como parte del acuerdo de alto el fuego en el enclave, la policía de Hamás ha perseguido y se ha enfrentado contra clanes locales que, aseguran, colaboraron con israel durante su ofensiva.

En medio de estos choques, esta semana se viralizaron imágenes de milicianos del grupo islamista ejecutando con disparos en la cabeza a hombres arrodillados y con los ojos vendados. Según la prensa palestina pertenecían al clan Dogmush, al que se enfrentaron en el barrio de Sabra de la ciudad de Gaza.

También Abás condenó anoche «enérgicamente» estas ejecuciones, que calificó como «extrajudiciales».

El presidente palestino aseveró que se tratan de «una flagrante violación de los derechos humanos y un grave atentado contra el principio del Estado de derecho», según Wafa. EFE

pbj/fpa