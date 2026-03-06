Presidente dominicano viaja este viernes a EEUU para asistir a la cumbre regional de Trump

2 minutos

Santo Domingo, 6 mar (EFE).- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, viaja este viernes a los Estados Unidos para participar en la cumbre regional ‘Escudo de las Américas’ convocada por el presidente estadounidense, Donald Trump, informó la Presidencia dominicana.

El presidente dominicano participará este sábado en Miami en el encuentro de mandatarios americanos convocado por Trump, que tiene como objetivo «promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región», según indicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

A la cumbre han confirmado asistencia los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Costa Rica, Rodrigo Chaves; de Ecuador, Daniel Noboa; de El Salvador, Nayib Bukele; de Guyana, Irfaan Ali; de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura; de Panamá, José Raúl Mulino; de Paraguay, Santiago Peña; de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, y el gobernante electo de Chile, José Antonio Kast.

«Para la República Dominicana, esta cita constituye una oportunidad clave para reafirmar su posición como socio estratégico en el Caribe y consolidar alianzas que impulsen el desarrollo económico y la estabilidad política en la región», señaló Presidencia.

El encuentro, que fue convocado antes del inicio de la guerra de Irán, se produce tras la captura en enero del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, por parte de fuerzas estadounidenses en Venezuela y mientras aumentan las tensiones entre Washington y La Habana por el bloqueo energético impuesto a la isla.

La reunión también ocurrirá meses después del aplazamiento, para este 2026 aunque sin fecha exacta, de la Cumbre de las Américas 2025, que estaba previsto que se celebrara en Punta Cana (este de la República Dominicana) en diciembre del pasado año. EFE

