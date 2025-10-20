Presidente interino de Perú desea éxito a Paz Pereira y ambos acuerdan reponer embajadores

3 minutos

Lima, 19 oct (EFE).- El presidente interino de Perú, el derechista José Jerí, felicitó telefónicamente al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, tras proclamarse ganador este domingo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que le enfrentaba al candidato derechista Jorge Tuto Quiroga.

Durante la conversación telefónica, ambos interlocutores acordaron retomar la relación bilateral más alto nivel y reponer a sus respectivos embajadores en Lima y en La Paz «en el más breve plazo», según informó la Presidencia de Perú en un comunicado.

Perú y Bolivia llevan desde enero de 2023 sin embajadores nombrados luego de que el Gobierno del presidente Luis Arce desconociese la destitución y encarcelamiento del izquierdista presidente Pedro Castillo (2021-2022) y la ascensión al poder de su vicepresidenta, Dina Boluarte (2022-2025).

Jerí, que la pasada semana asumió la Presidencia de Perú para formar un Gobierno de transición hasta las elecciones de 2026 en su calidad de presidente del Congreso, tras la destitución de la presidenta Dina Boluarte, «extendió una cálida felicitación» a Paz Pereira y «le deseó los mayores éxitos en su gestión», según señaló la Presidencia peruana en un comunicado.

«El presidente del Perú le señaló al nuevo mandatario boliviano que, para el país, es prioridad la política exterior peruana en razón a los históricos vínculos de vecindad, la amplia agenda de temas de interés común, nuestra condición de países fronterizos y el gran potencial para la cooperación y complementariedad entre nuestros países.

Asimismo, le reafirmó que, en esta nueva etapa, ambos países compartirán visiones similares respecto a la gobernabilidad democrática, la promoción y la defensa de los derechos humanos, la promoción del libre comercio, las garantías para la inversión extranjera, la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y la apuesta por el desarrollo sostenible.

El senador opositor centrista Rodrigo Paz Pereira ganó la segunda vuelta de este domingo con el 54,57 % de los votos, según la información preliminar del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) con poco más del 97 % de las actas procesadas.

Paz obtuvo ese porcentaje frente a un 45,43 % del exmandatario conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), de la alianza Libre.

Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), tomará juramento como nuevo presidente del país el próximo 8 de noviembre, lo que supondrá también el fin de los 20 años de los Gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), que fue fundado y liderado por el expresidente Evo Morales. EFE

fgg/lnm