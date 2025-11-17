Presidente Israel dice estar «preocupado» por el resultado de las elecciones en Nueva York

2 minutos

Jerusalén, 17 nov (EFE).- El presidente israelí, Isaac Herzog, dijo estar «preocupado» por el resultado de las elecciones a la alcaldía de Nueva York, en las que salió electo el demócrata Zohran Mamdani, durante la visita a su país del regidor saliente, Eric Adams.

«Nos preocupa cómo se verán las cosas después de las elecciones a la alcaldía de Nueva York», expresó Herzog a Adams durante su encuentro este lunes, según declaraciones remitidas a los medios a través de un comunicado de Presidencia.

El mandatario dio la bienvenida al actual alcalde neoyorquino a Israel y resaltó las «enormes contribuciones» del regidor a las relaciones entre el país hebreo y Nueva York, y resaltó especialmente la solidaridad de Adams con su país tras los ataques del 7 de octubre de 2023 del grupo isalmista Hamás.

«Personalmente, nunca olvidaré tu histórica visita durante los primeros días de la guerra, simplemente para estar con nosotros, para demostrar fuerza y ​​confianza», dijo Herzog al regidor, a quien definió como «un amigo querido de Israel y del pueblo judío».

En este sentido, el presidente aseguró apreciar «enormemente la firmeza moral» del alcalde saliente en un momento de «odio a los judíos» en todo el mundo, incluido EE.UU. y Nueva York, afirmó.

Por su parte, el regidor neoyorquino, que se encuentra de visita en Israel junto al cónsul general de Israel en la ciudad estadounidense, Ofir Akunis, trasmitió a Herzog que los habitantes de Nueva York siguen considerando a Israel «un aliado y un amigo».

«Queremos transmitir claramente el mensaje correcto: el 49 % de los neoyorquinos dejaron claro que no comparten la filosofía anti israelí», dijo el también demócrata en referencia a las recientes elecciones a la alcaldía en las que Mamdani, muy crítico con el Gobierno israelí, resultó vencedor.

Por ello, enfatizó que, como alcalde saliente de Nueva York, se encuentra en Israel para subrayar que continuará defendiéndolo, a la vez que remarcó que, en un momento de «aumento del antisemitismo», se necesita «claridad» para luchar contra el odio.

Herzog agradeció su «solidaridad» a Adams y le deseó «mucho éxito» en sus futuros proyectos tras una etapa al frente de la alcaldía de Nueva York en la que, según el presidente, el regidor ha hecho «maravillas» por la ciudad. EFE

