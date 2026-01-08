Presidente libanés apoya al Ejército tras completar la primera fase de desarme de Hizbulá

Beirut, 8 ene (EFE).- El presidente del Líbano, Joseph Aoun, ratificó este jueves su pleno apoyo al Ejército después de que haya completado la primera fase del plan para el control exclusivo del armamento por los militares y el desarme del grupo chií Hizbulá en la zona sur del río Litani, e incidió en impedir la transferencia de armas a cualquier parte del país.

«Expreso mi agradecimiento por el papel desempeñado por nuestras Fuerzas Armadas en la ampliación de la autoridad del Estado y la restauración de su soberanía sobre todo su territorio, únicamente a través de sus propias fuerzas, y en el fortalecimiento de la seguridad y la estabilidad, en particular en el sur del Líbano», indicó en un comunicado de Aoun publicado por la Presidencia libanesa.

Las palabras del dirigente se producen minutos después de un comunicado del Ejército libanés, en el que confirmó «que su plan de control de armas ha entrado en una fase avanzada, tras alcanzar los objetivos de la primera fase de forma efectiva y tangible sobre el terreno».

El Gobierno libanés dio luz verde en agosto del año pasado a un plan militar para lograr la exclusividad de armas, que Estados Unidos e Israel estarían buscando acelerar, en el caso del Estado judío a través de la intensificación de los bombardeos contra el Líbano.

Sin embargo, el Líbano se centró en una primera fase con la que buscaba completar el desarme de actores no estatales en la franja fronteriza con Israel.

El resto del territorio será abordado gradualmente en fases posteriores, mientras que Israel querría avances más rápidos y garantizados en todo el Líbano.

Asimismo, Aoun aseguró que «el despliegue de las Fuerzas Armadas Libanesas al sur del río Litani es una decisión nacional integral» y que su objetivo es «consolidar el monopolio estatal sobre el uso de la fuerza, consagrar el principio de que la decisión sobre la guerra y la paz recae exclusivamente en instituciones constitucionales».

Añadió que también es para «impedir el uso del territorio libanés como plataforma para cualquier acto hostil, salvaguardando así el interés supremo del Líbano y protegiendo a su pueblo. Esta es una decisión definitiva e irreversible».

«En este contexto, enfatizo que el establecimiento de una estabilidad duradera depende de la solución de los problemas pendientes que impiden la plena extensión de la autoridad estatal. El principal de ellos es la continua ocupación israelí de partes del territorio libanés y el establecimiento de zonas de amortiguación en su interior», afirmó Aoun, recordando las «continuas violaciones de la soberanía libanesa» por Israel.

Por eso, volvió a pedir la retirada «completa de Israel, el respeto del cese de hostilidades y la liberación de prisioneros», y señaló que se podría abordar en «las reuniones técnicas celebradas en el marco del mecanismo de supervisión del cese de hostilidades» con Israel.

Al tiempo que reafirmó el compromiso de Beirut con el acuerdo alto el fuego, e hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que asistan al Líbano en la implementación de este acuerdo mediante su compromiso.

«Todo esto, incluido el apoyo al Líbano, tiene como objetivo impedir la transferencia de armas o materiales relacionados a cualquier parte en el Líbano, excepto a las Fuerzas Armadas Libanesas», aseguró. EFE

