Presidente panameño visita Japón con foco en el Canal de Panamá y Día Nacional en la Expo

Tokio, 3 sep (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, inició este miércoles la agenda oficial de una visita de seis días a Japón durante la que se reunirá con el primer ministro nipón, Shigeru Ishiba, un viaje que cuenta con el Canal de Panamá como punto de mayor interés y que le llevará a participar en las actividades del Día Nacional de su país en la Expo de Osaka.

Mulino llegó al país asiático en la víspera acompañado de su esposa, la primera dama Maricel Cohen de Mulino, y una delegación formada por el canciller, Javier Martínez-Acha, y los ministros Julio Moltó, Comercio; Felipe Chapman, Economía y Finanzas; y José Ramón Icaza, Asuntos del Canal, entre otros.

La comitiva incluye también al administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, y el de la Autoridad Marítima de Panamá, Luis Roquebert, en una muestra de la importancia de las operaciones navieras en las relaciones con Japón.

«Agenda muy importante y pesada», avanzó Mulino en sus redes sociales a su marcha hacia el país asiático, un territorio que conoce bien por su experiencia como consejero legal de Mitsubishi Internacional antes de iniciar su carrera política.

Japón espera que la visita contribuya a fortalecer las funciones corporativas del Canal, del que es el tercer mayor usuario del mundo después de Estados Unidos y China, así como para promocionar las inversiones corporativas y los proyectos en infraestructura.

En este sentido, Mulino tiene previsto participar en los próximos días en la capital japonesa en dos seminarios de inversión y mantener reuniones con las compañías Sumitomo y KN Trading.

Ambas compañías han mostrado interés en proyectos como el gasoducto por el Canal, el tren Panamá-David-Frontera y la Línea 3 del Metro, que constituye el mayor préstamo en yenes dentro de Latinoamérica y el Caribe.

Las autoridades de Ciudad de Panamá han confirmado que la Autoridad Marítima firmará un memorando de entendimiento en materia portuaria con la parte japonesa, y fuentes gubernamentales japonesas han indicado que también se abordarán colaboraciones en materia de ciberseguridad, con la seguridad marítima como punto clave.

Está previsto que la cumbre entre el presidente Mulino y el primer ministro Ishiba tenga lugar el viernes, antes de que el mandatario centroamericano se desplace a la ciudad occidental de Osaka para participar el sábado en los actos de celebración del Día Nacional de Panamá.

Antes de su marcha de regreso el domingo, la delegación panameña también tendrá reuniones con grupos navieros, la Asociación de Armadores de Japón, empresas del sector energético y el organismo estatal de comercio exterior JETRO, según ha trascendido. EFE

