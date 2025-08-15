Presidente y primer ministro de Portugal suspenden vacaciones en plena ola de incendios

2 minutos

Lisboa, 15 ago (EFE).- El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, y el primer ministro, el conservador Luís Montenegro, suspendieron sus vacaciones cuando el país afronta una ola de incendios que llevó a la activación del mecanismo europeo de protección civil y dejó una víctima mortal.

La Presidencia de la República lusa explicó en un comunicado que Rebelo de Sousa «interrumpió sus vacaciones y regresó ayer al Palácio de Belém (su residencia oficial), donde se quedará en los próximos días para acompañar la grave situación de los incendios rurales».

Una fuente del gabinete del primer ministro informó a EFE de que Montenegro suspendió las vacaciones que tenía previstas hasta el 22 de agosto.

Este anuncio se produce en el mismo día en el que Portugal hizo público que ha activado el mecanismo europeo de protección civil, que supondrá la llegada de más medios aéreos para combatir los incendios.

Asimismo, este viernes se confirmó la primera víctima mortal en el país por esta crisis, un hombre que combatía las llamas en Vila Franca do Deão, en el municipio de Guarda (capital del distrito homónimo, fronterizo con la región española de Salamanca).

Los cuerpos de emergencia y protección civil combaten hoy 57 incendios rurales en Portugal, que han movilizado a cerca de 5.100 efectivos, 1.600 medios terrestres y 34 medios aéreos.

Asimismo, Portugal planea mantener el estado de alerta hasta este domingo, una declaración del Gobierno de Montenegro que entró en vigor el pasado 3 de agosto para facilitar la prevención y el combate ante las llamas. EFE

