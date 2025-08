Primer ministro libanés exige justicia y reparación para víctimas de explosión del puerto

Beirut, 3 ago (EFE).- El primer ministro libanés, Nawaf Salam, y otros altos cargos participaron este domingo en una ceremonia en las inmediaciones del puerto de Beirut para presentar la calle ‘Víctimas del 4 de agosto’, en honor a los más de 200 fallecidos y 6.500 heridos en la explosión ocurrida hace este lunes cinco años.

«Revelar la verdad sobre lo que ocurrió en la explosión del puerto y juzgar a los responsables no es una demanda personal, sino una causa nacional», afirmó Salam durante el evento, que congregó a una multitud, entre afectados, familiares y amigos de las víctimas.

En su intervención, remarcó la necesidad de impartir justicia y rendir cuentas con el objetivo de depurar responsabilidades sobre la explosión que tuvo lugar en una nave del puerto donde estaban almacenadas desde hacía seis años cientos de toneladas de nitrato de amonio sin medidas de protección.

«Sin justicia no hay sentido de la ciudadanía y del Estado, ya que no hay Estado sin ley, no hay ley sin jurisdicción, y no hay jurisdicción sin rendir cuentas. La impunidad no fue un caso excepcional, sino que se convirtió en una cultura que obstaculizó la reforma, deformó la soberanía y socavó las instituciones», agregó.

El Líbano lleva un lustro esperando los resultados de la investigación judicial sobre la explosión, que ha sido obstaculizada reiteradamente por ex altos cargos sospechosos en el caso hasta el punto de que estuvo suspendida durante casi tres años seguidos, como alertaron numerosas organizaciones.

«En este contexto renuevo otra vez el establecimiento de un país fuerte, justo y de soberanía», afirmó el primer ministro en el acto en memoria de las víctimas, donde reiteró: «El único camino para lograrlo es el continuo en la reforma política, financiera y administrativa».

Nawaf Salam cortó una cinta blanca como parte del acto de inauguración de la calle ‘Víctimas del 4 de agosto’, donde también se plantaron árboles que lucían una placa con el nombre esculpido de cada una de las víctimas. EFE

