Primer ministro portugués convoca Consejo de Ministros para aprobar ayudas por incendios

Lisboa, 20 ago (EFE).- El primer ministro de Portugal, el conservador Luís Montenegro, ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario para este jueves con el objeto de aprobar medidas de apoyo a la población afectada por los incendios rurales, informó este miércoles a EFE una fuente de su gabinete.

La misma fuente precisó que el encuentro se celebrará en Viseu, en el norte del país.

El Gobierno portugués expresó en un comunicado publicado en su web ayer, martes, que los Ministerios de Economía y Cohesión Territorial y de Agricultura y Mar están «desde el primer día de los incendios rurales» monitorizando los daños en las regiones afectadas.

Montenegro ha defendido en varias ocasiones que el país se encuentra en «una guerra» contra los fuegos, y no quiere hacer una valoración pública de su gestión hasta que haya concluido esta crisis, que ha dejado hasta la fecha 3 muertos y ha consumido miles de hectáreas.

Según datos de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil lusa (ANEPC), este miércoles hay 44 incendios rurales en Portugal, que han requerido movilizar a 3.653 efectivos, cerca de 1.200 vehículos y 30 medios aéreos. EFE

