Principal sindicato agrícola francés lleva su protesta contra Mercosur ante la Eurocámara

2 minutos

París, 20 ene (EFE).- El presidente de la FNSEA, el principal sindicato agrícola francés, Arnaud Rousseau, espera que miles de agricultores se manifiesten este martes ante la Eurocámara contra el tratado de libre comercio con Mercosur, cuya ratificación supondría «un nuevo golpe» contra la agricultura de la UE.

En una entrevista al diario Le Figaro, Rousseau argumentó que su ratificación supondría una presión adicional sobre los precios agrícolas, por lo que hoy llevan el pulso que han mantenido durante las últimas semanas contra el Gobierno francés ante la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El sindicalista espera que más de 700 tractores y unos 4.000 agricultores llegados de toda Europa se movilicen hoy en Estrasburgo para intentar frenar el tratado firmado con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, en respuesta a la convocatoria de la Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas (FNSEA).

Rousseau subrayó que aún quedan varias etapas institucionales para completar la ratificación del tratado en la UE, entre ellas la votación en el Parlamento Europeo. Según indicó, incluso entre los partidarios del acuerdo «hay dudas sobre su marco jurídico».

En concreto, el dirigente agrícola calificó de «extremadamente peligrosa» la cláusula de reequilibrio incluida en el texto, al permitir compensaciones si nuevas normas sociales o medioambientales afectan al comercio.

También alertó del impacto en sectores sensibles y aseguró que «hay un riesgo real sobre los precios de los cortes más nobles de la carne de vacuno».

En el caso del etanol, advirtió que el acuerdo prevé la entrada de un volumen equivalente al 10 % de la producción europea, lo que podría provocar «una desestabilización del mercado».

Rousseau insistió en que el de Mercosur no debe analizarse de forma aislada y pidió evaluar los efectos acumulados de los acuerdos comerciales de la UE, al considerar que ya han debilitado a varios sectores agrícolas. EFE

cat/ac/cg