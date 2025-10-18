Prisión preventiva para una mujer sospechosa del asesinato de su madre en Ecuador

Guayaquil (Ecuador), 17 oct (EFE).- Un juez de Ecuador envió la noche de este viernes a prisión preventiva a una mujer que fue detenida por «su presunta responsabilidad en el asesinato de su madre», cuyo cuerpo fue encontrado descuartizado en el departamento en el que ambas vivían, según informó la Fiscalía.

La mujer, identificada como Andreína L. S., fue capturada después de que la Policía descubriera la noche del jueves el cuerpo de la madre dentro de una lavadora de la vivienda, ubicada en un barrio del norte de la ciudad costera de Guayaquil, la más poblada del país.

La abogada, de 49 años, había sido reportada como desaparecida hace doce días y fue su otro hijo quien puso una denuncia ante la Fiscalía al no conocer el paradero de la señora, quien fue vista por última vez el pasado 5 de octubre, cuando salió para una reunión de trabajo.

Jairo Burbano, subjefe policial de la zona, explicó que el hijo se comunicó también con el servicio de emergencias ECU-911 porque su hermana no lo dejaba ingresar al departamento en el que ella vivía con su madre.

«Se presume que la hija tuvo algo que ver, porque cuando el hermano fue a visitarla al domicilio, la hija no le permite el ingreso. Él llama porque tiene ya una sospecha de la hermana», explicó.

Los vecinos también habían reportado malos olores en la zona. Posteriormente, la Policía allanó el inmueble y encontró el cadáver descuartizado.

En la vivienda, los agentes encontraron una sierra eléctrica, siete cuchillos, una amoladora eléctrica y un machete. Además de un celular, una computadora portátil y una tarjeta bancaria, de acuerdo a medios locales.

Burbano aseguró que ahora están buscando determinar si existen más personas que pudieron haber participado en el crimen.

Por su parte, la Fiscalía señaló que se dispuso que se revisen las cámaras de seguridad del sector, y la extracción de información del teléfono móvil de la víctima. EFE

