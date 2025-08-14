Producción industrial de Colombia avanza 1,3% en junio pero cae 0,8% en el primer semestre

2 minutos

Bogotá, 14 ago (EFE).- La producción industrial de Colombia creció un 1,3 % en junio comparado con el sexto mes de 2024, aunque cerró el primer semestre del año con una caída acumulada del 0,8 %, según informó este jueves el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

El avance del índice de producción industrial (IPI) de junio se explica principalmente por el buen desempeño de tres de los cuatro sectores industriales, destacando el suministro de electricidad y gas, que lideró el crecimiento con un 3,3 %.

Los rubros de captación, tratamiento y distribución de agua, así como la industria manufacturera, registraron aumentos de 2,2 % cada uno, mientras que la explotación de minas y canteras se contrajo 3,6 %.

Por actividades, las mayores caídas se dieron en la fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico (-6,3 %), la extracción de petróleo crudo y gas natural (-5,9 %), curtido y recurtido de cueros y productos de cuero (-5,7 %), y fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón (-5,6 %).

En contraste, las actividades que más crecieron fueron la fabricación de equipos de transporte (43,9 %), fabricación de maquinaria y equipo (14,9 %), fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques (10,5 %) y confección de prendas de vestir (8,8 %).

Con este resultado mensual, el IPI volvió a terreno positivo en junio, tras no registrar crecimiento desde marzo, cuando rompió una racha de ocho meses consecutivos en números rojos y obtuvo su primer resultado positivo desde julio de 2024.

En el acumulado de enero a junio, el IPI cayó un 0,8 % comparado con el primer semestre de 2024, afectado principalmente por los malos resultados de los sectores exploración de minas y canteras (-8 %) y de captación, tratamiento y distribución de agua (-1,9 %).

Por lo contrario, la industria manufacturera y el suministro de electricidad y gas mostraron avances de 1,2 % y 0,4 %, respectivamente. EFE

csr/pc/cpy