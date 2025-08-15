Prolifera el sarampión en América, con 10.000 casos hasta agosto, 34 veces más que en 2024

3 minutos

Washington, 15 ago (EFE).- Los casos de sarampión en las América ya superan los 10.000 hasta agosto de este año, lo que significa un incremento de 34 veces frente al mismo periodo de 2024, informó este viernes la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que registra hasta agosto unas 18 muertes en 10 países del continente.

Los brotes están relacionados principalmente con la baja cobertura de vacunación en las naciones americanas, donde el 71% de los casos confirmados se registraron en personas no vacunadas y un 18 % en individuos con estado desconocido de inmunización, precisó la OPS, estructura americana de la OMS.

La organización alertó que, debido al alto grado de contagio del virus, la enfermedad tiende a propagarse rápidamente entre poblaciones no vacunadas, especialmente entre niños, aunque los datos recientes muestran un aumento de casos fuera de estos grupos.

Esto ha influido en el aumento de la incidencia de la enfermedad en la región, que acumula 10.139 casos confirmados hasta el pasado 8 de agosto, de acuerdo con un comunicado de la entidad remitido a EFE.

Lideran la lista regional Canadá (4.548), México (3.911 casos) y Estados Unidos (1.356 casos). Las muertes registradas también se concentran en estos tres países, con 14 fallecidos en territorio mexicano, tres en el estadounidense y uno en el país canadiense.

En México, especifica la OPS, la mayoría de las muertes fueron de personas indígenas de entre 1 y 54 años, mientras que en Canadá se registró un caso fatal de sarampión congénito en un recién nacido.

Otras naciones con casos confirmados son Bolivia (229), Argentina (35), Belice (34), Brasil (17), Paraguay (4), Perú (4) y Costa Rica (1).

Ante el aumento de la presencia del sarampión en la región, los directivos de la organización instaron a los gobiernos americanos a reforzar la vacunación, mejorar la vigilancia de enfermedades y agilizar las intervenciones de respuesta rápida.

«El sarampión se puede prevenir con dos dosis de una vacuna que es muy segura y efectiva. Para detener estos brotes, los países deben fortalecer urgentemente la inmunización de rutina y realizar campañas de vacunación dirigidas en comunidades de alto riesgo», dijo el doctor Daniel Salas, gerente ejecutivo del Programa Especial de Inmunización Integral de la OPS.

Según la entidad, los brotes actuales están asociados a dos genotipos del virus del sarampión: uno de ellos identificado en ocho países, especialmente en comunidades menonitas de Canadá, Estados Unidos, México, Belice, Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay.

América fue declarada libre de sarampión endémico en 2016, aunque la transmisión endémica reapareció en Venezuela y Brasil en 2018 y 2019.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) registran 239.816 casos sospechosos y 108.074 casos confirmados en el mundo hasta julio de 2025.

La región del Mediterráneo Oriental representa la mayor proporción (35%), seguida por África (21%) y Europa (21%). EFE

ygg/dte/pddp