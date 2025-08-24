Protesta por encarcelamiento de expresidente Vizcarra llega a casa de presidenta de Perú

Lima, 23 ago (EFE).- Una protesta con decenas de partidarios del expresidente peruano Martín Vizcarra (2018-2020), liderada por su hermano Mario Vizcarra, llegó este sábado hasta las cercanías de la residencia de la actual mandataria, Dina Boluarte, para reclamar contra su encarcelamiento en una prisión común y pedir su libertad.

Con gritos de «Vizcarra libertad» y «dictadura no», los seguidores de Vizcarra caminaron con velas hasta las inmediaciones de la vivienda de Boluarte, donde un grupo de policías les impidió avanzar a la residencia de la mandataria, ampliamente resguardada por las fuerzas de seguridad.

‘No a la persecución política en contra de Vizcarra’, decía la pancarta que encabezaba la movilización, realizada apenas un día después de la inédita decisión de las autoridades peruanas de sacar a Vizcarra de Barbadillo, la cárcel de Perú reservada para expresidentes, y mandarlo a Ancón II, una prisión común.

Es la primera vez en la historia de Perú que un presidente no es recluido en Barbadillo, una cárcel creada en 2007 para albergar a Alberto Fujimori (1990-2000) y en la que actualmente están recluidos los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Castillo (2021-2022).

El Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) no detalló las razones para mandar a Vizcarra a la prisión de Ancón II, que alberga a reclusos comunes.

«El pueblo está diciendo ‘ya basta’. Martín Vizcarra no está solo. Jamás lo dejaremos. Que lo sigan humillando como han pretedendido hacerlo estos miserables. No solo lo atacan políticamente. Atentan contra su vida», señaló Mario Vizcarra.

«Hacemos responsables al Gobierno, al Congreso y a todos esos partidos que le tienen miedo y temor, porque saben que se les acaba la mamadera a partir del 28 de julio del próximo año», agregó el hermano del expresidente.

Vizcarra fue enviado el 13 de agosto a prisión preventiva por cinco meses, a la espera de que finalice el juicio donde está acusado de presuntamente haber recibido sobornos antes de ser presidente, cuando ejercía como gobernador de la sureña región de Moquegua (2011-2014).

El encarcelamiento de Vizcarra se dio cuando figuraba entre los primeros lugares en intención de voto para las elecciones de 2026, pese a contar con tres inhabilitaciones impuestas por el Congreso.

Al contrario que otros expresidentes, Vizcarra mantiene una considerable popularidad al haberse enfrentado durante su mandato a las fuerzas conservadoras, la mayoría de derecha, que rechazaban sus reformas política y judicial.

El enfrentamiento llevó a que Vizcarra cerrara el Congreso en 2019, pero las posteriores elecciones legislativas no le dieron a Vizcarra una fuerza propia para controlar el Legislativo, que finalmente terminó por destituirlo en 2020.

«Hemos dado una muestra clara de que Martín no está solo. Acá el pueblo peruano, sus simpatizantes y militantes están más unidos que nunca, y es una muestra del rechazo que genera ese pacto mafioso, que no quiere dejar el poder, y en dar leyes que lo único que beneficia es sus engrosados bosillos», remarcó Mario Vizcarra.

Un tribunal tiene pendiente resolver la apelación presentada por Vizcarra contra la prisión preventiva que se dictó contra él, al entender que hay aspectos de fondo y de forma que permiten anular la resolución de primera instancia. EFE

