Protestas en Israel piden una comisión estatal que investigue fallos el 7 de octubre

Jerusalén, 15 nov (EFE).- Protestas convocadas este sábado en diferentes puntos de Israel, como Tel Aviv y Haifa, pidieron al Gobierno de Benjamín Netanyahu la creación de una comisión estatal que investigue los fallos que se cometieron antes y durante los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Tras el regreso de prácticamente todos los rehenes, pues solo quedan tres últimos cadáveres, vivos y muertos en Gaza como parte del acuerdo del alto el fuego, las nuevas protestas que se convocan los sábados en Israel ahora tienen como principal objetivo exigir la puesta en marcha de esta comisión estatal de investigación para depurar responsabilidades políticas.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se ha estado oponiendo a la creación de esta investigación durante los más de dos años de ofensiva contra la Franja de Gaza, alegando que podía afectar al curso de la guerra.

Ahora, con la llegada de la tregua a Gaza, la mayoría de la sociedad israelí, que según las encuestas se lo ha venido pidiendo en estos dos años, le exige que no demore más una investigación estatal.

«Debe ser una comisión equilibrada que escuche a todos, investigue a todos y goce de la máxima confianza del público. La única forma de garantizar esa confianza es mediante un amplio consenso sobre la composición de la comisión. En la comisión de consenso, yo seré el primero en presentarme», dijo recientemente Netanyahu ante la Knéset (Parlamento israelí), sin dar más detalles ni comprometerse al inicio de esa comisión.

El 7 de octubre de 2023 representó uno de los mayores fracasos militares y de inteligencia de la historia de Israel: miles de milicianos palestinos, liderados por Hamás, lograron atravesar la valla fronteriza y atacaron a las comunidades cercanas a la Franja de Gaza, matando a unas 1.200 personas y secuestrando a 251. EFE

