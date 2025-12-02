Protestas frente a la residencia de Netanyahu en Jerusalén contra su petición de indulto

2 minutos

Jerusalén, 2 dic (EFE).- Decenas de personas se congregaron este martes frente a la residencia del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en Jerusalén, para protestar contra el indulto que ha solicitado de su juicio de corrupción.

En declaraciones recogidas por medios locales, los manifestantes exigieron que Netanyahu sea llevado ante la justicia porque «Israel es un Estado de derecho» y no «un protectorado de Trump ni una república bananera».

La petición de indulto de Netanyahu al presidente israelí, Isaac Herzog, que formalizó este domingo, llegó tan solo unas semanas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, lo pidiera también públicamente en una carta.

Los manifestantes además no solo piden que el actual juicio contra Netanyahu, que se enfrenta a tres diferentes causas, siga su curso sino también que se complete el conocido como caso Catargate y que rinda cuentas sobre los fallos que permitieron los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 en una comisión estatal de investigación.

Para este martes, Netanyahu tenía prevista una nueva audiencia en su juicio por corrupción, pero ayer su abogado pidió cancelarla, como han venido haciendo desde el inicio del proceso judicial, alegando motivos de agenda y de seguridad.

La Fiscalía General accedió a cancelarla, pero pidió que la de mañana, miércoles, sea más extensa.

Desde noviembre, el líder israelí tiene que testificar tres días por semana tal y como estableció el tribunal que lo juzga «por la necesidad de avanzar» en el juicio.

El mandatario israelí, que asegura que el juicio en su contra es una «caza de brujas» y una trama del «Estado profundo», es el primer jefe del Gobierno en la historia de Israel en ser procesado mientras ejerce el cargo. EFE

ngg/ah