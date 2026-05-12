Proyecto para proteger manatíes en Colombia entre los ganadores del reto joven de NatGeo

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Washington, 12 may (EFE).- Un proyecto para proteger a los manatíes en Colombia recibió este martes, junto a otros cuatro ganadores, los Honores Máximos del Slingshot Challenge 2026 de la Sociedad National Geographic, donde jóvenes de todo el mundo presentan soluciones creativas para abordar cuestiones ambientales urgentes.

En su cuarta edición, el colombiano Brandon Miranda Alarcón estuvo entre los ganadores del mayor lauro en el reto global destinado a adolescentes de entre 13 a 18 años, con una iniciativa que utiliza micrófonos subacuáticos para ayudar a capitanes de barcos a evitar colisiones con esos animales en peligro de extinción.

También fueron reconocidos con el máximo galardón: un nido artificial de plástico reciclado para pájaros cálao en Tailandia, un sistema de iluminación con energía solar en Brasil, un dispositivo de monitoreo sobre la salud de los pantanos de San Diego y un programa de restauración de manglares, estos dos últimos en EE.UU.

La dotación de 10.000 dólares para cada premiado servirá para que estos proyectos puedan expandirse en la comunidad y de paso «infundir confianza en los jóvenes para que aborden los problemas más apremiantes del mundo», dijo a EFE Deborah Grayson, directora de educación y participación comunitaria de NatGeo.

Iniciativas de Camerún, Ghana, Martinica, Rumanía y Estados Unidos también fueron reconocidas con el Logro Distinguido, mientras que programas de Venezuela, Ecuador, India, Canadá y otro de EE.UU. recibieron el Logro Significativo, donde recibirán fondos de 5.000 y 1.000 dólares cada uno, respectivamente.

En total, la competencia recibió más de 2.300 propuestas de más de 5.900 jóvenes de 104 países diferentes, el mayor número de participantes hasta la fecha, según los organizadores.

«Creo que la gente subestima la capacidad de los jóvenes para encontrar soluciones», advirtió Grayson, quien insistió en que desde la emblemática sociedad de exploradores quieren «alentar a la próxima generación de pensadores, buscadores de soluciones y científicos» y conectarlos con mentores que les ayuden.

A Mariela Cruz-Suárez, galardonada con el Honor Máximo del reto en 2025 por su proyecto de prevención de incendios forestales en Los Ángeles, la competencia la ayudó no sólo con «el dinero para poder implementar diferentes ideas» sino con el apoyo de quienes trabajan en la ONG.

Para la joven alumna de la Universidad de Georgetown el reto le «ha abierto la mente a las carreras que existen y las oportunidades» para estudiantes como ella.

«Después de conocer a todas las personas que trabajan aquí (en National Geographic) decidí por fin oficialmente estudiar ciencias, tecnología y relaciones internacionales con un enfoque en ciencia del ambiente. (…) A ver qué pasa en el futuro, pero tengo mucha esperanza», dijo a EFE.

El Slingshot Challenge, que en otoño convocará a su quinta edición, también tendrá un espacio en el Museo de la Exploración, recinto que abrirá sus puertas el próximo 26 de junio en el cuartel general de la centenaria sociedad.

«Nuestro objetivo es lograr que, desde la edad más temprana posible, los jóvenes tengan acceso a información sobre geografía, la sociedad y el medio ambiente, con la esperanza de inspirarlos a idear soluciones, pero también para que vean a otros jóvenes como ellos, que ya están activamente involucrados y comprometidos», indicó Grayson. EFE

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