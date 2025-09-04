The Swiss voice in the world since 1935

Puerto Rico no participará en Premundial de béisbol en Venezuela por escalada de la crisis

Este contenido fue publicado en
1 minuto

San Juan, 4 sep (EFE).- La Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) anunció este jueves que ha decidido suspender la participación del equipo nacional femenino en el torneo Premundial programado este mes de septiembre en Venezuela.

Según el comunicado de la FBPR, la decisión se tomó tras recibir la recomendación del Departamento de Estado de Puerto Rico y de la secretaria, Rosachely Rivera, quienes advirtieron sobre los riesgos de viajar al país sudamericano en medio de las tensiones diplomáticas actuales con Estados Unidos.

A ello se suma el aviso oficial del propio Gobierno estadounidense, que exhorta a sus ciudadanos a no viajar a territorio venezolano. Puerto Rico es un Estado Libre Asociado a Estados Unidos y sus ciudadanos tienen la nacionalidad estadounidense.

«Lamentamos tener que tomar esta decisión, pero entendemos que es la más responsable y sensata para proteger la seguridad de nuestras jugadoras y de todo el personal del Equipo Nacional Femenino», indicó José Daniel Quiles, presidente de la FBPR.

Quiles reconoció el esfuerzo y compromiso de las integrantes del conjunto femenino y de su cuerpo técnico, quienes han estado entrenando y preparándose intensamente con miras a este importante torneo internacional.

La decisión de la FBPR llega dos días después de que la Armada de Estados Unidos atacara en el Caribe a una pequeña embarcación que supuestamente transportaba a once personas con drogas, en el marco de su despliegue cerca de las aguas de Venezuela. EFE

mv/jpd

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR