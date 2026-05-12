Puerto Rico organizará el Clásico del Caribe de Hipismo 2026

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San Juan, 12 may (EFE).- La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, anunció este martes que la isla albergará el Clásico del Caribe de Hipisimo del 2 al 6 de diciembre próximos en el Hipódromo Camarero, en Canóvanas, en el noreste de la isla.

«El Clásico del Caribe es el Kentucky Derby de América Latina», resaltó en un comunicado la gobernadora en referencia a la principal competencia de hípica en Estados Unidos, cuya edición 152 se celebró el pasado 2 de mayo en Kentucky (EE.UU.) y donde ganó el puertorriqueño José Ortiz.

Según dijo la gobernadora, la Ley 192-2004 asigna 500.000 dólares para organizar el evento, «pero esa cantidad se quedó corta al crecimiento de la industria hípica».

Por ello, el Gobierno local asignó 1.000.000 de dólares a este evento, «para hacerlo viable en Puerto Rico».

La gobernadora dio el anuncio unísono que condecoró a los hermanos jinetes puertorriqueños José e Irad Ortiz, quienes llegaron en la primera y segunda posición en el pasado Kentucky Derby, respectivamente.

«Eventos como este promueven más oportunidades a jóvenes puertorriqueños. Ejemplo vivo como Irad y José Ortiz, que empezaron en estos eventos en el Hipódromo Camarero, y hoy conquistan el mundo. Así se crean campeones», resaltó González.

Asimismo, la directiva de El Hipódromo Camarero contribuirá con 1.000.000 de dólares adicionales en recursos propios, incluyendo 276.000 para crear una cuarentena de caballos apropiada para Puerto Rico y las regulaciones federales.

El Clásico del Caribe tiene un impacto económico estimado por la metodología de la Compañía de Turismo de Puerto Rico en 3.3 millones de dólares.

Se estiman más de 3.100 cuartos noche en hoteles de la isla.

Se dijo además que las delegaciones internacionales permanecen en la isla por dos semanas, generando un gasto recurrente muy superior al turista promedio. EFE

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