Puigdemont suspende negociaciones con el PSOE y le exige una reunión urgente en Suiza

Bruselas (Bélgica)/Barcelona, 17 ene (EFE).- El presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha anunciado este viernes que suspende toda negociación con el PSOE por cuestiones sectoriales, incluidos los Presupuestos Generales del Estado, y ha exigido a los socialistas una reunión urgente en Suiza con mediador internacional.

Así lo ha afirmado en rueda de prensa desde Bruselas, donde ha reunido a la permanente de su partido, después de que la Mesa del Congreso decidiera posponer nuevamente su decisión sobre si admite a trámite la proposición no de ley de Junts que pide al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se someta a una cuestión de confianza.

Puigdemont ha constatado que «la decisión (de la Mesa) fue no tomar ninguna decisión», lo que, a su juicio, significa que el PSOE ha entendido que Junts «va en serio» y que «el riesgo de la ruptura era real», por lo que los socialistas han preferido no dar un «portazo» a la proposición no de ley sobre la cuestión de confianza.

La decisión de suspender las negociaciones sectoriales con el PSOE, ha explicado Puigdemont, responde a la necesidad de «evitar que se juegue con el calendario» y que los socialistas «alarguen» su postura sobre la cuestión de confianza.

«Han entendido que la voluntad y la determinación de Junts son reales, lo eran y lo son. Y que si no se recupera la confianza y se respeta el acuerdo en la letra y el espíritu no iremos bien», ha sostenido.

No negociarán los presupuestos ni ningún decreto ley

Según ha explicado, la suspensión de las negociaciones con el PSOE afectará a leyes como los Presupuestos Generales del Estado o la convalidación parlamentaria de los decretos ley que impulse el Gobierno, algunos de los cuales Junts había aprobado hasta ahora «para ayudar a salir del paso» al Ejecutivo.

«Que no nos busquen», ha dejado claro Puigdemont.

Aun así, el líder de Junts ha aclarado que su formación no se ha instalado «en la trinchera del no» y que las negociaciones en marcha para la delegación integral de competencias en materia de inmigración a Cataluña «no se pararán», ni tampoco las que afectan a la oficialidad del catalán en la Unión Europea.

Reunión en Suiza con el mediador internacional

Para «comprobar el grado de cumplimiento de los acuerdos», Puigdemont pedirá al PSOE una reunión «urgente y extraordinaria» en Suiza con el mecanismo de verificación internacional, que coordina el diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez, con el que, según consta en el acuerdo de investidura, representantes socialistas y de Junts deben reunirse una vez al mes.

La voluntad de esta reunión extraordinaria no es publicar las actas de todos los encuentros, aunque sí ver las conclusiones a las que ha llegado Galindo: «Nos creemos la conclusión del mediador», ha dicho el líder de Junts.

Y ha agregado: «Como sabíamos que llegaríamos a este momento, queríamos que al final hubiese alguien que nos haya oído a los dos, haya visto lo que hemos hablado y que no tenga intereses en ninguna de las partes».

Sitúa en el plano «simbólico» una reunión con Sánchez

Puigdemont ha apuntado que la actual situación de bloqueo se puede solucionar sin necesidad de que se produzca una reunión presencial con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el líder de Junts ha situado en el plano «simbólico».

«No le hace falta reunirse conmigo para desencallar la situación y resolver esta crisis. Es fácil, tenemos un acuerdo que no se está cumpliendo», ha subrayado Puigdemont, que ha añadido: «Que nadie se piense que este movimiento lo estamos haciendo porque Sánchez no se ha reunido conmigo. Podemos vivir perfectamente sin reunirnos».

El expresidente de la Generalitat ha reconocido, asimismo, que la reunión con Sánchez «ya se podría haber hecho para hacer teatro», algo que JxCat no ha querido «nunca». EFE

