Pumas sorprenden a los All Blacks

Buenos Aires, 23 ago (EFE).- Los Pumas argentinos sorprendieron este sábado a los All Blacks neozelandeses al imponerse este sábado por 29-23 en partido de la segunda jornada de la edición 13 del Rugby Championship jugado en el Estadio José Amalfitani,

Esta fue la primera vez en la historia que el equipo argentino vence en casa a los All Blcks, un acontecimiento que vieron desde las gradas unos 40.000 espectadores.

Los Pumas tomaron revancha hoy de la derrota del sábado pasado en el Estadio Mario Kempes de Córdoba, donde los oceánicos ganaron por 24-41 en la primera jornada de este certamen.

Los puntos del equipo ganador derivaron ensayos de Juan Martín González y Gonzalo García, además de tres penales y dos conversiones de Santiago Carreras, más un penal de Juan Cruz Mallía y otro de Tomás Albornoz.

Los tantos de los All Blacks surgieron de ensayos de Billy Proctor, Fletcher Newell y Samisoni Taukei’aho, un penalti y una conversión de Damian Mckenzie, más un penal de Reuell Barrett.

Tras dos fechas jugadas, todos los equipos están nivelados con una victoria y una derrota pero los neozelandeses lideran con seis por doble punto bonus, Australia tiene cinco por haber sumado un punto bonus y argentinos con sudafricanos cierran con cuatro unidades.

La tercera jornada de este Rugby Championship encontrará a Los Pumas visitando a los Wallabies australianos el 6 de septiembre en el North Queensland Stadium de Townsville, mientras que los All Blacks recibirán ese mismo día en el Eden Park de Auckland a los Springboks sudafricanos. EFE

