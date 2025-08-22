Putellas afirma que México va camino de tener una de las mejores ligas del mundo

Monterrey (México), 21 ago (EFE).- Alexia Putellas, centrocampista del Barcelona, aseveró este jueves que el fútbol mexicano se ha convertido en un destino recurrente para varias de sus compatriotas porque la Liga de ese país va camino de convertirse en una de las mejores del mundo.

«Muchas jugadoras españolas han venido a México, lo mismo que varios entrenadores, eso es un síntoma de que se está invirtiendo en esta liga desde hace algunos años y eso ha provocado un crecimiento que puede llevarla a ser una de las mejores ligas del mundo», aseveró la campeona del mundo con España en 2023.

Putellas está en México junto a su equipo para un par de partidos de pretemporada.

Este viernes, las tres veces campeonas de Europa se medirán a un combinado de estrellas de la liga mexicana en Monterrey, Nuevo León, en el norte del país, y el domingo jugarán en la capital contra el América, equipo en el que militan las exjugadoras del Barcelona Sandra Paños y Bruna Vilamala.

En la previa a su primer duelo amistoso, la dos veces ganadora del Balón de Oro destacó el nivel de la llamada Liga MX como un gran atractivo para jugadoras del campeonato español, al tiempo que no descartó en un futuro seguir ese camino.

«El hecho de que tantas jugadoras españolas vengan dice que México se ha convertido en una apuesta real de crecimiento. En mi presente está pelear por todo con el Barcelona, pero como se ha visto muchas veces en el fútbol nunca se sabe y ya se verá en el futuro», señaló.

En su turno en la conferencia de prensa, la madrileña Jenni Hermoso, excompañera de Putellas y hoy una de las estrellas del combinado local como jugadora de Tigres UANL, coincidió al mencionar el crecimiento que ha tenido el fútbol femenino en México.

«Siempre que voy a España intento traerme a alguna jugadora. Cuando llegué a México me preguntaban por qué venía a una liga tan exótica. Hoy estoy orgullosa del tiempo que llevo y de pertenecer a una liga que cada día crece más, en la que jugamos en todos sus grandes estadios, algo que provocará que sea una de las mejores del mundo en un futuro», subrayó Hermoso.

Jenni Hermoso llegó a México en 2022 para jugar con el Pachuca, equipo con el que se mantuvo hasta 2023.

El Barça viajó con equipo completo a su tercera expedición consecutiva por este país, más ocho jugadoras del equipo filial.EFE

