Putin: no habrá otra operación militar especial si se respetan los intereses de Rusia

Moscú, 19 dic (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró hoy que no habrá otra ‘operación militar especial’ como la ucraniana si los países occidentales respetan los intereses de Rusia.

«¿Habrá una nueva operación militar especial? No habrá ninguna operación si ustedes nos respetan. Si respetan nuestros intereses como nosotros siempre intentamos respetar los suyos», dijo al dirigirse en directo por la televisión a la prensa y la ciudadanía rusa.

Al dirigirse al corresponsal de la BBC, añadió: «Si ustedes no nos engañan, como hicieron con la ampliación de la OTAN hacia el Este».

«Estamos dispuestos a trabajar con ustedes. Con el Reino Unido, con toda Europa y con Estados Unidos, pero en pie de igualdad. Con la condición de que nos respetemos mutuamente», dijo.

Insistió en que Rusia y Europa «se completan», por lo que están condenados a entenderse.

«Nosotros estamos dispuestos a cesar inmediatamente las acciones militares en caso de que se garantice la seguridad de Rusia a medio y largo plazo», afirmó.

Putin insistió en llamar «tontería» y «disparate» las acusaciones de que Rusia se planea atacar a un país europeo cuando concluya la guerra en Ucrania.EFE

