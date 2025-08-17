The Swiss voice in the world since 1935

Putin acordó permitir «sólidas» garantías de seguridad a Ucrania, según enviado de Trump

Washington, 17 ago (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, habría aceptado permitir garantías de seguridad «sólidas» como parte de un futuro acuerdo de paz con Ucrania, durante la reunión en Alaska con el mandatario de EE.UU., Donald Trump, dijo este domingo el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff.

«Llegamos a un acuerdo sobre garantías de seguridad sólidas que yo describiría como un cambio radical», dijo a CNN Witkoff, encargado de negociar con Putin en Moscú a nombre de Trump y parte de la delegación que acompañó este viernes al líder estadounidense en su reunión de unas tres horas con el líder ruso.

El enviado especial de Washington para misiones de paz calificó a esta garantía de seguridad como una protección al estilo del Artículo 5 de la OTAN – que establece el principio de defensa mutua entre sus miembros-, frente a nuevas invasiones rusas. EFE

