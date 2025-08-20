Putin comparte con Erdogan su valoración de la cumbre de Alaska
Moscú, 20 ago (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, habló este miércoles por teléfono con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, a quien le expresó su valoración de la reunión que celebró el pasado día 15 en Alaska con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, centrada en la guerra de Ucrania, informó el Kremlin.
Putin y Erdogan «analizaron los últimos acontecimientos en torno a Ucrania», señaló la Presidencia rusa en un breve comunicado publicado en su página web.
«La parte rusa destacó con satisfacción la asistencia prestada por Turquía para la celebración de negociaciones entre representantes de Rusia y Ucrania en Estambul», añade la nota.
Desde mayo pasado, la ciudad turca ha acogido tres rondas de negociaciones ruso-ucranianas, en las que solo se han abordado aspectos humanitarios del conflicto.
Además, el Kremlin indicó que Putin y Erdogan abordaron algunos asuntos de actualidad de la agenda bilateral, incluido el ulterior desarrollo de los vínculos comerciales y de inversiones. EFE
