Putin descarta un cese de las hostilidades hasta que las tropas ucranianas no se retiren

Moscú, 27 nov (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, descartó hoy un cese de las hostilidades en Ucrania hasta que las tropas ucranianas no se retiren de las cuatro regiones anexionadas por Rusia en 2022.

«(Si) Las tropas de Ucrania se repliegan de los territorios que ocupan, entonces cesarán los combates. (Si) no se van, lograremos esto por la vía militar», dijo Putin durante una rueda de prensa en Kirguistán transmitida en directo por la televisión rusa.

Putin subrayó que los que llaman en Occidente a firmar cuanto antes un acuerdo de paz son conscientes de que en cualquier momento se puede producir «un colapso del frente».

«La deserción (en las filas ucranianas) es muy grande. Eso se ve no sólo en nuestros medios de comunicación, sino en los partes del Ministerio de Defensa y en los medios occidentales. Contenerlo es prácticamente imposible», dijo.

Subrayó que aumenta a marchas forzadas el avance de las tropas rusas en todos los sectores del frente y también se incrementa el territorio que Moscú recupera en el este y el sur de Ucrania.

«Aumenta la disparidad entre las bajas y el número de soldados que ellos pueden enviar a la línea del frente», señaló.

E insistió en que el ejército ruso ha rodeado a los batallones enemigos en varios bastiones del Donbás y de la región de Járkov.EFE

