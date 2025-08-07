The Swiss voice in the world since 1935

Putin dice que interés de reunirse con Trump es mutuo y no rechaza reunión con Zelenski

Moscú, 7 ago (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró este jueves que el interés en celebrar una cumbre con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, es mutuo, y no rechazó una futura reunión con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski.

«El interés fue mostrado por ambas partes», dijo el jefe del Kremlin, quien consideró, en cambio, que no se dan ahora las condiciones para un encuentro con Zelenski.EFE

mos/lab

