Putin ha vuelto a demostrar su astucia, dice Tusk tras la cumbre con Trump
Berlín, 16 ago (EFE).- El primer ministro polaco, Donald Tusk, afirmó tras la cumbre entre el estadounidense Donald Trump y el ruso Vladímir Putin el viernes en Alaska que éste último ha vuelto a demostrar su astucia y que ha quedado en evidencia que Moscú solo respeta la fuerza.
En una publicación en X, el primer ministro polaco señaló que la partida en la que se juegan el devenir de Europa y el futuro de Ucrania ha entrado en una «fase decisiva».
«Hoy es aún más evidente que Rusia solo respeta a los fuertes y Putin ha demostrado una vez más que es un jugador astuto e implacable», remachó Tusk, insinuando que el presidente ruso consiguió defender sus intereses con más pericia que Trump.
«Por ello, es crucial mantener la unidad de todo Occidente», enfatizó el primer ministro polaco.
Junto con varios homólogos europeos, Tusk publicó este sábado una declaración conjunta que subrayaba la necesidad de que, como parte de un acuerdo, Kiev obtenga garantías de seguridad y no se impongan limitaciones a su Ejército.
Además, recalcaba que una solución negociada debe reconocer la libertad de Ucrania de ingresar en la Unión Europea (UE) y en la OTAN, y no puede contener cesiones territoriales sin la aquiescencia de Kiev.
La declaración conjunta la firmaron, además del polaco, los jefes de Estado y de Gobierno de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Finlandia, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa. EFE
