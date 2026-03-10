Putin habla con Pezeshkian después de conversar el lunes con Trump

2 minutos

Moscú, 10 mar (EFE). – El presidente de Rusia, Vladímir Putin, habló este martes por teléfono con su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, después de abordar el lunes la guerra en Irán con el líder estadounidense, Donald Trump, informó hoy el Kremlin.

Se trata de la segunda conversación telefónica entre Putin y Pezeshkian en cinco días.

«El presidente ruso reafirmó su firme postura a favor de una rápida desescalada del conflicto y su resolución por la vía política», señaló el Kremlin en un comunicado.

Pezeshkian, por su parte, «agradeció a Rusia su apoyo, en particular la ayuda humanitaria brindada a Irán».

Horas antes, el Kremlin se abstuvo de comentar las acusaciones de que Rusia comparte información de inteligencia con Irán para que la república islámica pueda defenderse de los ataques de EE.UU. e Israel.

«No tenemos nada que decir», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria, en respuesta a la pregunta de un reportero.

Según informó primero el diario The Washington Post y después la cadena CNN, Rusia estaría proporcionando a Irán información de inteligencia sobre la ubicación de las fuerzas y activos militares estadounidenses, incluido buques de guerra y aviones.

Moscú ha reiterado en varias ocasiones durante la semana pasada la necesidad de cesar las hostilidades en Oriente Medio.

Precisamente ese fue el tema principal de la conversación telefónica que mantuvieron ayer los presidentes de Rusia y Estados Unidos.

Según explicó el asesor del Kremlin Yuri Ushakov, el jefe del Kremlin le planteó a Trump «varias propuestas para un rápido arreglo político del conflicto iraní».

La conversación, la primera entre ambos líderes en 2026, duró cerca de una hora y fue «franca» y «constructiva», según Ushakov.

Putin mostró este lunes su «inquebrantable apoyo» a la república islámica tras el nombramiento del nuevo ayatolá, Mojtaba Jameneí, hijo del asesinado Alí Jameneí. EFE

mos/mgr