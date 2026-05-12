Putin presume de las características del misil intercontinental Sarmat tras prueba exitosa

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Moscú, 12 may (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, presumió este martes de las características del misil intercontinental Sarmat tras una prueba exitosa de ese armamento.

«Se trata del sistema de misiles más potente del mundo, con una potencia equivalente al sistema de misiles Voevoda de la era soviética que forma parte de nuestro arsenal», dijo el jefe del Kremlin tras escuchar el informe del comandante de las Fuerzas de Misiles Estratégicos, Serguéi Karakaev, sobre una prueba exitosa del Sarmat.

Putin aseguró que tras el éxito de la reciente prueba, a finales de año los Sarmat entrarán en servicio.

El líder ruso dijo que Sarmat es el complejo de misiles más potente del mundo, con una potencia total que supera cuatro veces a la de cualquier sistema occidental equivalente.

Putin también aseguró que se encuentra en la fase final el desarrollo de los misiles Poseidón y Burevestnik.

Karakaev, por su parte, afirmó que es capaz de burlar todos los escudos antimisiles de los enemigos potenciales de Rusia.

Hace una semana, las fuerzas de seguridad rusas detuvieron al director de la empresa Krasmash, fabricante de misiles balísticos Sarmat, bajo la sospecha de recibir un soborno.

Según medios independientes, la puesta en servicio de los Sarmat tenía que ocurrir antes, pero dos pruebas fallidas aplazaron esa fecha. EFE

mos/pcc