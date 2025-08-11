Putin prohíbe la compra de uniforme militar de fabricación extranjera
Moscú, 11 ago (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, prohibió este lunes la compra de uniformes militares de fabricación extranjera a partir de comienzos del próximo año.
Según el documento publicado en el portal oficial del Gobierno ruso, a partir del 1 de enero de 2026 quedará prohibida la compra de uniformes militares de producción extranjera.
De este modo, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Industria y el Gobierno únicamente podrán adquirir prendas fabricadas por empresas rusas cuyas plantas de producción se encuentren en el país.
Además, a partir de 2027 los uniformes también tendrán que estar confeccionados con telas producidas en Rusia.
Esta orden presidencial fue impulsada por el presidente de la Duma, Viacheslav Volodin, quien aseguró que se trataba de «una cuestión de seguridad» y una medida que permitirá desarrollar la industria textil del país.
Desde el inicio de la guerra de Ucrania en 2022 los reclutas rusos se han quejado de su falta de equipo y que en muchas ocasiones se han visto obligados a comprárselo ellos mismos, incluido el uniforme de camuflaje.
Mientras tanto, en Rusia se llevan a cabo constantes recolectas por parte de distintos gobiernos locales, organizaciones o voluntarios para enviar alimento, medicinas y equipo militar al frente. EFE
