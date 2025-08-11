The Swiss voice in the world since 1935

Putin prohíbe la compra de uniforme militar de fabricación extranjera

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 11 ago (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, prohibió este lunes la compra de uniformes militares de fabricación extranjera a partir de comienzos del próximo año.

Según el documento publicado en el portal oficial del Gobierno ruso, a partir del 1 de enero de 2026 quedará prohibida la compra de uniformes militares de producción extranjera.

De este modo, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Industria y el Gobierno únicamente podrán adquirir prendas fabricadas por empresas rusas cuyas plantas de producción se encuentren en el país.

Además, a partir de 2027 los uniformes también tendrán que estar confeccionados con telas producidas en Rusia.

Esta orden presidencial fue impulsada por el presidente de la Duma, Viacheslav Volodin, quien aseguró que se trataba de «una cuestión de seguridad» y una medida que permitirá desarrollar la industria textil del país.

Desde el inicio de la guerra de Ucrania en 2022 los reclutas rusos se han quejado de su falta de equipo y que en muchas ocasiones se han visto obligados a comprárselo ellos mismos, incluido el uniforme de camuflaje.

Mientras tanto, en Rusia se llevan a cabo constantes recolectas por parte de distintos gobiernos locales, organizaciones o voluntarios para enviar alimento, medicinas y equipo militar al frente. EFE

mos/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR