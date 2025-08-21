Putin recibe a ministro de Exteriores indio para forjar frente común ante aranceles

2 minutos

Moscú, 21 ago (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, recibió este jueves en el Kremlin al ministro de Exteriores indio, Subrahmanyam Jaishankar, quien llegó a este país para consultas a raíz de la presión arancelaria ejercida por Estados Unidos.

Según un vídeo difundido por el Kremlin, en la reunión estuvieron presentes también el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y el viceprimer ministro Denís Mánturov.

El contenido del encuentro no se hizo público.

Precisamente Lavrov y Jaishankar defendieron horas antes durante una rueda de prensa conjunta la cooperación energética entre ambos países pese a los aranceles impuestos por Estados Unidos a Nueva Delhi por sus lazos económicos con Moscú.

«Tenemos buenos resultados en la cooperación en el sector de hidrocarburos y en el suministro de petróleo ruso al mercado indio. Y tenemos interés mutuo en implementar proyectos conjuntos para la extracción de recursos energéticos en el Lejano Oriente ruso y en la plataforma ártica», dijo Lavrov.

El ministro indio, por su parte, subrayó que la reunión de hoy se enmarca en un contexto geopolítico cambiante y el objetivo de las partes es maximizar su «complementariedad».

Rusia afirmó este miércoles que continúa los suministros de petróleo y derivados a la India, pese a los aranceles impuestos a ese país por Estados Unidos.

«Seguimos enviando combustible, incluyendo petróleo crudo y derivados, energía y carbón metalúrgico. Vemos potencial para la exportación de gas natural licuado ruso», dijo el vice primer ministro ruso, Denís Mánturov, durante una reunión de la comisión intergubernamental ruso-india en Moscú.

Desde el pasado 7 de agosto, EE.UU. elevó un 25 % sus aranceles a productos indios por sus lazos energéticos con Moscú, y está previsto que un segundo tramo entre en vigor el próximo 27 de agosto, elevando los gravámenes hasta el 50 %.

En un intento de minimizar el efecto de las sanciones, Rusia expresó este miércoles su disposición a ofrecer a la India una alternativa para sus exportaciones si estas se ven afectadas por los aranceles de Estados Unidos.

Según medios, las refinerías estatales de la India reanudaron a mediados de agosto las compras de petróleo ruso tras una pausa provocada por los aranceles estadounidenses.

En los últimos días las empresas indias habrían comprado varios cargamentos de petróleo ruso de la marca Urals con entregas previstas para los meses de septiembre y octubre. EFE

mos/vh

(vídeo)