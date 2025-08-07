Putin visitará la India en plena guerra comercial con EE.UU. por el petróleo ruso

2 minutos

Nueva Delhi, 7 ago (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, realizará próximamente una visita a la India, según anunció este jueves el asesor de Seguridad Nacional indio, Ajit Doval, en un momento de crecientes presiones comerciales por parte de Estados Unidos debido a los vínculos económicos entre Nueva Delhi y Moscú.

Durante una visita oficial a Moscú, Doval confirmó que el viaje está previsto, aunque aún no hay fechas definidas. La agencia rusa Interfax adelantó que la visita podría concretarse a finales de agosto.

«Estamos muy emocionados y encantados de saber de la visita de Su Excelencia el Presidente de Rusia, el Presidente Putin, a la India. Creo que las fechas ya son casi definitivas», afirmó el asesor indio en Moscú.

El anuncio se produce apenas un día después de que Estados Unidos impusiera nuevos aranceles a productos indios, elevando hasta el 50 % los gravámenes sobre sus exportaciones clave, en una orden oficial que cierra semanas de amenazas de Washington por sus compras de petróleo ruso.

Desde Moscú, el Gobierno ruso criticó las últimas declaraciones de Trump, a las que calificó de «intento burdo de presionar a un socio estratégico». Según el Kremlin, las medidas estadounidenses buscan «castigar a la India por defender su autonomía energética», y no tienen «ninguna relación real con Ucrania».

La India, el tercer mayor importador de crudo del mundo, adoptó una postura neutral y pragmática en la guerra de Ucrania, y pasó de importar menos del 2 % de su petróleo desde Rusia a más de un tercio, convirtiendo a Moscú en su principal proveedor, aprovechando los descuentos ofrecidos por el Kremlin.

A pesar de la creciente presión estadounidense, el Gobierno de la India defiende la importación de petróleo ruso como una decisión de «interés nacional» y una acción que contribuye a la estabilidad energética global.

«El interés de los agricultores es nuestra máxima prioridad. La India nunca comprometerá los intereses de sus agricultores, ganaderos y pescadores. Y sé que tendré que pagar un precio enorme por esto personalmente, pero estoy listo», afirmó Modi durante un discurso este jueves en una conferencia en Nueva Delhi.

Putin no visita la India desde diciembre de 2021, cuando participó en una cumbre bilateral con el primer ministro, Narendra Modi. Su eventual regreso podría reforzar la alianza estratégica entre Moscú y Nueva Delhi, en un momento de realineamientos globales y disputa geopolítica. EFE

lgm/alf