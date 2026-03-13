Qantas acuerda pago millonario ante demanda colectiva por vuelos cancelados en la pandemia

Sídney (Australia), 13 mar (EFE).- La aerolínea australiana Qantas anunció este viernes un acuerdo por 105 millones de dólares australianos (unos 74 millones de dólares estadounidenses y cerca de 62 millones de euros) para resolver una demanda colectiva presentada por clientes que reclamaban reembolsos por vuelos cancelados durante la pandemia.

La empresa confirmó en un comunicado que el acuerdo, alcanzado tras años de litigio, se realizó «sin admisión de responsabilidad» y deberá ser aprobado por el Tribunal Federal de Australia.

La acción judicial acusaba a la aerolínea de incumplir sus contratos con los clientes al no ofrecer devoluciones en efectivo por vuelos cancelados entre 2020 y 2022, y en su lugar proporcionar créditos de viaje o retrasar los reembolsos.

También señalaba que la compañía incurrió en conductas engañosas en contravención de la legislación australiana de protección al consumidor.

El monto del acuerdo supera ampliamente la provisión de unos 55 millones de dólares australianos (alrededor de 39 millones de dólares estadounidenses y unos 32 millones de euros) que Qantas había contemplado previamente en sus resultados semestrales.

La aerolínea indicó que cualquier coste adicional derivado del acuerdo se registrará fuera de sus ganancias subyacentes en la segunda mitad del ejercicio fiscal 2026.

El caso se remonta a la etapa más disruptiva de la pandemia, cuando Australia cerró sus fronteras internacionales entre marzo de 2020 y noviembre de 2021, provocando cancelaciones masivas de vuelos y una fuerte crisis en el sector aéreo.

La resolución de esta demanda se produce en un contexto de creciente escrutinio judicial sobre las decisiones laborales y comerciales de Qantas durante la pandemia.

El pasado septiembre, el Tribunal Federal de Australia impuso a la aerolínea una multa de 90 millones de dólares australianos (unos 64 millones de dólares estadounidenses y cerca de 53 millones de euros) por el despido ilegal de unos 1.800 trabajadores de servicios de tierra en 2020.

El juez Michael Lee señaló entonces que la empresa no parecía mostrar un arrepentimiento genuino y sugirió que su actitud respondía más al daño reputacional sufrido por el caso.

La aerolínea había externalizado esos servicios en diez aeropuertos al inicio de la crisis sanitaria, una decisión que posteriormente fue considerada ilegal por la justicia australiana.

Además, Qantas alcanzó en diciembre un acuerdo con el sindicato Unión de Trabajadores del Transporte (TWU) para pagar 120 millones de dólares australianos (unos 85 millones de dólares estadounidenses y cerca de 71 millones de euros) en compensaciones a los empleados afectados. EFE

