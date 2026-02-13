¿Qué está en juego en las elecciones judiciales de Guatemala?

Guatemala inició el proceso para renovar a los miembros de instituciones clave del poder judicial, como su máxima corte y la Fiscalía, que durante años han estado bajo sospecha de proteger un entramado de corrupción y criminalidad.

La elección, a cargo de varias instituciones, es un desafío para la debilitada democracia de este país lastrado por abusos contra el erario público y por la violencia del crimen organizado.

El interés lo acaparan la Corte de Constitucionalidad y la Fiscalía, cuya titular, Consuelo Porras, fue sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, y está en guerra abierta con el presidente Bernardo Arévalo. Ahora la fiscal busca llegar al máximo tribunal.

– ¿Por qué es clave la Corte? –

Conformada por cinco magistrados titulares e igual número de suplentes, es la última instancia judicial. Al ser inapelables sus fallos, es llamada la «corte celestial».

Los jueces son designados por el presidente, el Congreso, la Corte Suprema, la estatal Universidad de San Carlos y el Colegio de Abogados.

El jueves se realizó la votación del gremio de juristas, en medio de un allanamiento de fiscales que Arévalo denunció como un intento de «amedrentar» y «alterar» los resultados.

Los fiscales dijeron que investigaban presuntas irregularidades, pero el cateo también fue rechazado por los observadores de la OEA y varios países.

En los últimos años la corte ha sido cuestionada por supuestamente favorecer a políticos corruptos. Además, validó la decisión de un juez que canceló el partido que llevó al poder a Arévalo, aun cuando era facultad de la autoridad electoral.

Es necesario «retomar esa institución para rescatarla de las interpretaciones arbitrarias y discrecionales de algunos magistrados», dijo a la AFP la directora de la ONG ProJusticia, Carmen Aída Ibarra.

Para la especialista, el tribunal ha validado «una serie de persecuciones penales espurias».

Los nuevos magistrados asumirán el 14 de abril por cinco años.

– ¿Hacia dónde apunta la fiscal? –

El nuevo fiscal general será elegido por Arévalo de un listado de seis candidatos que le entregará una comisión de postulación a más tardar el 14 de marzo.

Desde el 17 de mayo sustituirá a Consuelo Porras, quien fue designada en 2018 por el presidente Jimmy Morales y reelecta en 2022 por Alejandro Giammattei, ambos señalados de corrupción.

Porras, de 72 años, está sancionada desde 2021 por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido que la consideran «corrupta» y «antidemocrática» por frenar investigaciones anticorrupción e intentar evitar la asunción de Arévalo hace dos años.

La fiscal ha impulsado sin éxito varios recursos para desaforar al mandatario socialdemócrata, quien a su vez ha fracasado en su intento para que la justicia la destituya.

Porras también emprendió una persecución contra fiscales y jueces antimafia, periodistas y líderes sociales, muchos de ellos ahora en el exilio.

Según sus críticos, esa dureza contrasta con los escasos logros en la persecución de las pandillas que azotan al país.

Ahora aspira a ser magistrada de la corte constitucional por la Universidad de San Carlos, lo que es visto como una maniobra para mantener la inmunidad y evadir a la justicia. La votación será el próximo lunes.

«Después de ocho años de serios retrocesos en la procuración de justicia», el sucesor de Porras «marcará el rumbo de la lucha contra la corrupción» y «la posibilidad de restaurar el estado de derecho» en Guatemala, indicó en un análisis la directora regional de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Ana María Méndez.

Un panel de reconocidos juristas internacionales que observa las elecciones advirtió que la «criminalización sigue instalada» en el país por las acciones de la Fiscalía.

– ¿Encrucijada? –

Durante 2026, Guatemala también elegirá a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral a cargo de organizar las elecciones generales de 2027, y al contralor del gasto público.

El país se debate entre seguir una «ruta antidemocrática» o que se «restauren» los «controles democráticos», comentó la representante de ProJusticia.

Arévalo ha advertido que «quienes durante décadas han abusado del poder y se han enriquecido con la corrupción, amenazan con seguir capturando» las instituciones.

«Guatemala está en un momento crítico, decisivo y único en su historia», declaró Méndez a la AFP.

