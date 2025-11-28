Quienes son los Cindy Cats, la banda a cuyo concierto asistió Rosalía en Buenos Aires

Buenos Aires, 28 nov (EFE) .- Cindy Cats, un proyecto compuesto por la élite de la industria musical argentina que organiza sesiones de improvisación para fusionar géneros e incorporar a destacados artistas locales en cada concierto, contó con la presencia de la cantante española Rosalía entre el público de su presentación del jueves por la noche en el club Ferrocarril Oeste de Buenos Aires.

Desde su primera presentación en vivo, en una cervecería del barrio porteño de Palermo en 2023, el proyecto creció gracias al boca en boca.

Comenzaron en pequeños clubs de moda de Buenos Aires, pasaron al estadio Obras y el jueves por la noche se presentaron en Ferro, donde se les sumaron Diego Torres, Emmanuel Horvilleur, Emilia Mernes, Trueno y Acru para cantar temas ajenos y propios ante la presencia de la cantante española Rosalía, quien fue ovacionada por el público y disfrutó del concierto desde una de las plateas.

Los nombres de los integrantes de Cindy Cats -Francisco Alduncin en batería, Pedro Pasquale en guitarra, Felipe Herrera en la voz, Axel Introini en teclados, Julián Gallo en el bajo y Carlos Salas en percusión- pueden ser desconocidos para el gran público, pero son músicos que trabajan con las principales estrellas argentinas.

Pasquale, por ejemplo, dirigió la gira del rapero multi-premiado Trueno y es el alma musical detrás de uno de los shows más importantes del artista, el ‘Trueno Red Bull Symphonic’, un concierto sinfónico que contó con más de 40 músicos en escena.

Ha trabajado, además, en la producción de las apariciones de Nicki Nicole en el ciclo de conciertos vía streaming Tiny Desk y el programa estadounidense The Tonight Show, además de haber sesionado en los conciertos de infinitos artistas.

Alduncin ha realizado giras y grabaciones con artistas nacionales e internacionales como Nathy Peluso, Ca7riel y Paco Amoroso y Paulina Rubio, entre otros.

Introini, de 27 años, es uno de los tecladistas más virtuosos del país y una pieza clave de los shows de Tini Stoessel, además de acompañar a músicos como Dante Spinetta y Vicentico.

Junto a Salas, expercusionista de Illya Kuryaki and The Valderramas, Gallo, de la banda de Trueno y Herrera, crearon un proyecto en el que la música «vuelve a ser la prioridad», según describe Pasquale en su página web.

En vivo sorprenden con novedosos arreglos improvisados y solo se pautan las canciones de los invitados.

La dinámica se parece por momentos a la que podría tener una ‘jam’ de jazz, a la que se le suman elementos del rock, el pop y el hip hop, y también segmentos dedicados a la improvisación de rap, en donde los cantantes lanzan rimas por turno.

En cada sesión aparecen por sorpresa reconocidos artistas locales a poner las voces.

Han participado la banda de rock Bersuit Vergarabat, los artistas fundacionales para la música argentina contemporánea Lito Vitale, Hilda Lizarazu y Juan Carlos Baglietto, pero también los personajes más actuales de la escena como Dillom, Cazzu y Trueno, a quienes los integrantes de Cindy Cats impulsan desde los instrumentos. EFE

