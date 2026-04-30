Quince franceses entre los 175 activistas de la Flotilla arrestados por Israel

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París, 30 abr (EFE).- El Gobierno francés informó este jueves de que quince de sus nacionales figuran entre los 175 activistas de la Flotilla Global Sumud arrestados por Israel en aguas internacionales mientras intentaban aproximarse a la Franja de Gaza.

El portavoz de Exteriores, Pascal Confavreux, pidió «a todas las partes» el respeto del derecho internacional y explicó que la prioridad de Francia es «la seguridad» de sus ciudadanos.

El Ministerio de Exteriores israelí informó este jueves de la detención de unos 175 activistas que participaban en la Flotilla Global Sumud con destino a Gaza, quienes fueron trasladados a Israel tras la interceptación de sus embarcaciones en aguas internacionales cerca de las costas de Grecia, a unos 1.200 kilómetros de la Franja.

Según el Ministerio de Exteriores israelí, la flotilla tenía como objetivo sabotear la transición hacia la segunda fase del plan de paz para el enclave palestino promovido por el presidente estadounidense, Donald Trump.

En la anterior flotilla de finales de 2025, que navegaba hacia Israel en septiembre pasado para romper el bloqueo a Gaza, treinta franceses terminaron arrestados, entre ellos la eurodiputada franco-palestina Rima Hassan. EFE

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