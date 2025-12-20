Latinoamérica avanza con brío en el Parlamento de la Juventud Suiza

La comunidad suiza de entre 15 y 35 puede integrarse al YPSA. En la imagen, jóvenes de nacionalidad helvética residentes en el extranjero participan en un campamento organizado en Berna por la Organización de Suizos en el Extranjero (OSE). Auslandschweizerorganisation ASO

Escuchar el artículo Escuchando el artículo Toggle language selector Elige tu idioma Cerrar Español (europeo)

Español (mexicano) Generado con inteligencia artificial. Cerrar Compartir

El Parlamento de la Juventud Suiza en el Extranjero (YPSA en inglés) celebró sus más recientes elecciones entre el 17 de noviembre y el 14 de diciembre. Su objetivo: elegir al comité que estará vigente en la legislatura 2026-2028. Se presentó un número histórico de candidaturas, pero la participación en las votaciones fue baja. Centroamérica y Sudamérica dejaron claro, no obstante, que avanzan con brío.

6 minutos

América Latina recibió nuevamente la porción más generosa de la tarta durante las recientes elecciones del Parlamento de la Juventud Suiza en el Extranjero, conocido como YPSA (Youth Parliament Swiss Abroad): cinco de las 13 personas integrantes del comité viven en Sudamérica.

«El espíritu de Suiza está completamente vivo en Sudamérica», expresa con júbilo el presidente saliente Max Groenveld.

Europa, un continente que siempre ha estado bien representado en las elecciones, empató con cinco miembros. Norteamérica quedó ubicada después, con dos integrantes de Estados Unidos. A Asia la representó una persona que habita en China.

En elecciones previas, África tuvo un integrante en el comité saliente del YPSA, por primera vez en la historia de esta joven organización fundada en 2015. Pero este año la candidatura sudafricana no reunió los votos necesarios para lograr una plaza en el comité. Asia sí consiguió un sitio, aunque no logró ser parte del comité saliente.

Con siete mujeres y seis hombres jóvenes, el recién estrenado comité refleja una gran paridad. De las personas que lo integran actualmente, solo tres habían participado en el comité saliente.

¿Qué es el Parlamento de la Juventud Suiza en el Extranjero? El YPSA se creó durante el Congreso de Suizos en el Extranjero celebrado en Ginebra en agosto de 2015. Sus estatutos lo consideran una asociación que enarbola y defiende los intereses de la juventud suiza que vive en el extranjero. Su meta es fomentar la formación política y la participación de las nuevas generaciones en los procesos políticos y sociales de Suiza. La organización es apartidista. La configuración del comité asegura al menos un puesto para cada continente: Europa, América del Norte, América del Sur, Asia, Oceanía y África. Siempre se preserva también una plaza para alguna persona suiza residente en territorio helvético. Si alguna de las regiones, o Suiza, no presentan al menos una candidatura, la plaza en cuestión se pone a disposición de otra persona que haya presentado una candidatura. La comunidad votante está integrada por toda persona suiza (o con madre o padre suizos), con una edad de entre 15 y 35 años, que viva o haya vivido al menos 10 años en el extranjero. Los mandatos del YPSA tienen una duración de dos años y la reelección es posible.

Aumentan las candidaturas, pero cae la participación

El número de candidaturas presentado fue histórico en 2026. Jamás se habían presentado tantas personas jóvenes en una elección: 22 candidaturas para 13 plazas. Cada uno de los continentes fue representado en el proceso.

Una evolución positiva que contrasta con una baja participación. Se recibieron solo 59 votos, por debajo de los 154 votos que se reportaron en las elecciones correspondientes a la legislatura 2024-2026.

«Encuentro lamentable que no hayamos conseguido movilizar a un número de votantes similar al del proceso pasado», dice Max Groenveld. Desde su perspectiva, lo explican una serie de factores, por ejemplo, que el plazo para emitir los votos fue más breve que en ocasiones anteriores. Asimismo, «el sistema de votación experimentó reformas y sus reglas se endurecieron». Esto explica que se hayan recibido un total de 72 votos, pero solo hayan sido válidos 59.

Un nuevo sistema de votación

Para esta nueva legislatura, el comité que estaba en funciones optó por la utilización de un sistema de voto único transferible (VUT en inglés), «un método proporcional concebido para garantizar una verdadera representación equitativa de las distintas opiniones existentes», explica el análisis de resultados que publicó la YPSA.

Esto significa que hubieran sido necesarias 17 rondas de votación para atribuir las 13 plazas disponibles en el comité de la YPSA.

El suizo-holandés Max Groenveld fue presidente del YPSA durante la legislatura 2024-2026. Auslandschweizerorganisation ASO

¿Cómo vota el YPSA? Las personas interesadas en votar acceden a un documento, disponible en línea, que les permite asignar sus votos a cinco candidaturas, precisando su orden de preferencia. Las personas que obtienen cinco votos quedan electas. Pero el resto de los votos se van distribuyendo entre las otras candidaturas, en función de las preferencias del electorado.

Esto explica que se hayan necesitado 17 rondas hasta atribuir las 13 plazas del comité que estaban disponibles.

Max Groenveld es plenamente consciente de que este método es muy complejo, pero considera que es el más representativo. «Una de las ventajas de una estructura pequeña como la del YPSA es que es posible experimentar nuevas cosas», dice convencido de que el sistema tiene futuro, y no solo para su organización, sino a nivel nacional en Suiza.

Durante la primera sesión de trabajo que tendrá lugar en enero del 2026, el Comité de la YPSA deberá elegir a las personas que se harán cargo de la presidencia y la vicepresidencia. Las 13 personas que integran actualmente el comité tienen la posibilidad de presentar una candidatura para estos cargos.

El futuro de la YPSA

Max Groenveld no se presentó como candidato a las elecciones del periodo 2026-2028. Pero considera que hizo avanzar a la organizaciónEnlace externo tanto como pudo durante su mandato.

«Me siento profundamente satisfecho con el crecimiento que hemos experimentado en distintos frentes durante los últimos dos años: hoy tenemos un grupo de WhatsApp, hemos mejorado la conexión que hay entre nosotros y también hemos logrado que el Parlamento de la Juventud Suiza en el Extranjero se convierta en una institución más sólida», dice el joven suizo-holandés.

La organización sigue siendo modesta, considerando el número de integrantes que tiene y su visibilidad política. En opinión del presidente saliente, el nombre que tiene no le ayuda. Adicionalmente, los obstáculos que encara el YPSA son múltiples: «Somos una comunidad de jóvenes que trabajamos de forma no lucrativa, estamos repartidos en distintos husos horarios y nunca podemos reunirnos en persona».

Pero Groenveld observa el futuro con optimismo y está convencido de que la estructura seguirá creciendo y ganará relevancia en la medida en la que comunidad suiza en el extranjero mantenga su expansión.

Texto original revisado por Pauline Turuban. Adaptado por Andrea Ornelas. Versión en español revisada por Carla Wolff.

Mostrar más

Mostrar más Quinta Suiza Récord de solicitudes para sumarse al Parlamento de la Juventud Suiza en el Extranjero Este contenido fue publicado en El Parlamento de la Juventud Suiza en el Extranjero acaba de renovarse. Sudamérica está especialmente bien representada. leer más Récord de solicitudes para sumarse al Parlamento de la Juventud Suiza en el Extranjero

Los más leídos

Quinta Suiza Los más discutidos

En cumplimiento de los estándares JTI Mostrar más: SWI swissinfo.ch, certificado por la JTI