Quirno asume como nuevo canciller de Argentina en un momento clave del vínculo con EE.UU.

Buenos Aires, 28 oct (EFE).- El hasta ahora secretario de Finanzas de Argentina, Pablo Quirno, asumió este martes como nuevo ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Javier Milei, en un momento clave de la cada vez más estrecha relación con los Estados Unidos.

En un breve acto en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino, Milei tomó juramento a Quirno, a quien abrazó con efusividad.

Pieza clave del equipo económico del Gobierno argentino, Quirno reemplaza como canciller a Gerardo Werthein, quien presentó su renuncia la semana pasada, a menos de un año de su asunción.

Milei pensaba cambiar a otros miembros de su Gabinete este semana, pero el inesperado triunfo del oficialismo por amplio margen en los comicios legislativos del pasado domingo ha movido al presidente a aplazar por el momento la renovación de su equipo.

Al anunciar el pasado jueves la designación a Quirno como nuevo canciller, el Gobierno de Milei afirmó que su nombramiento busca profundizar «el vínculo entre la Cancillería y el Ministerio de Economía, y la visión pro-mercado de la gestión de cara a la segunda etapa de gobierno».

Según señaló el Ejecutivo en un comunicado, Quirno «pondrá foco en abrir la Argentina al mundo, trabajando en los acuerdos comerciales necesarios para dinamizar la economía y construir más y mejores vínculos entre los mercados internacionales y los productores argentinos».

Graduado como economista en la Universidad de Pensilvania (EE.UU.), Quirno tiene una extensa trayectoria en el sector financiero, incluyendo cargos directivos en el banco de inversión JP Morgan.

Hasta ahora, Quirno había sido mano derecha del ministro de Economía, Luis Caputo, con el que asumió el rumbo de las finanzas del país suramericano desde el inicio del Gobierno de Milei, en diciembre de 2023.

Caputo, Quirno y el presidente del Banco Central argentino, Santiago Bausili, fueron los responsables de negociar con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, una millonaria asistencia financiera que le ha permitido al Gobierno de Milei llegar a los comicios legislativos sin una crisis cambiaria.

Esa ayuda incluye la inyección en la plaza cambiaria argentina de unos 2.000 millones de dólares -de acuerdo a cálculos privados- por parte del Tesoro estadounidense en las últimas semanas.

También un acuerdo de intercambio de monedas por hasta 20.000 millones de dólares que aún no se ejecutó.

Sin embargo, hay aspectos del respaldo prometido por Donald Trump a Milei que aún no se terminaron de negociar y en los que Quirno tendrá un rol fundamental, incluyendo un acuerdo arancelario y un paquete de ayuda, por otros 20.000 millones de dólares, que aportarían bancos internacionales y fondos soberanos. EFE

