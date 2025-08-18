Quito, la primera ciudad de Ecuador reconocida por la ONU como inteligente y sostenible

2 minutos

Quito, 18 ago (EFE).- La capital ecuatoriana, Quito, se ha convertido en la primera ciudad del país andino en ser reconocida por Naciones Unidas como «inteligente y sostenible», informó este lunes el Municipio.

«Estamos trabajando en tres ejes: sostenibilidad económica, ambiental y social. Por ejemplo, somos la primera ciudad en el mundo que ha logrado que su cédula de identidad sea el mecanismo de acceso al Metro», aseguró el alcalde de Quito, Pabel Muñoz.

Por su parte, Alexandra Álava, secretaria de Tecnologías de Información y Comunicación, detalló que la ciudad pasó por un proceso de evaluación de Naciones Unidas en el que se analizaron más de 100 aspectos cotidianos enfocados en cómo se usa la tecnología, planificación urbana y políticas públicas para mejorar la calidad de vida de los quiteños.

De acuerdo al Ayuntamiento, este reconocimiento se refleja en la vida diaria de los quiteños, a través de acciones y servicios concretos.

Detalló que los ciudadanos experimentan vivir en una ciudad inteligente cuando se conectan a los puntos WIFI gratuitos del Municipio, cuando ingresan al Metro con la cédula o la tarjeta ciudad o cuando se aprovechan los residuos sólidos para generar energía.

Asimismo, cuando hay grandes extensiones naturales y los ciudadanos pueden disfrutar de la biodiversidad, cuando pueden revisar el crecimiento de sus hijos en la app ‘wawamor’ y cuando acceden a atención médica gratuita en los Centros Metropolitanos de Salud, entre otros.

Como parte de este proceso de innovación, el Municipio trabaja en una nueva aplicación móvil denominada ‘Mi Quito’, a través de la cual la ciudadanía tendrá acceso al menos al 80 % de los trámites municipales.

Según Álava, se busca así automatizar y simplificar la gestión de servicios, incluido el pago del impuesto predial y de patente, trámites de tránsito (matrícula e infracciones) y georreferenciación de servicios municipales, como parques y estacionamientos.

«La ciudadanía va a poder encontrar en este aplicativo todos los servicios y todas las ventajas que ofrecemos como ciudad, en un solo sitio», afirmó Álava.

El reconocimiento de la ONU tiene lugar a pocas semanas de que se cumplan 47 años de que el centro histórico de Quito fuese declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). EFE

