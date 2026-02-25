Récord de periodistas asesinados en 2025, según el CPJ, que señala a Israel

Un récord de 129 trabajadores de la prensa fueron asesinados en el mundo en 2025, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), que atribuye a Israel dos tercios de las muertes.

La cifra marca el segundo año consecutivo con un récord anual de muertes de periodistas, luego de las 124 de 2024. El 2025 también fue el año más letal desde que el CPJ comenzó a recopilar datos hace más de tres décadas.

«Matan a periodistas en un número récord en un momento en que el acceso a la información es más importante que nunca», dijo Jodie Ginsberg, directora general del CPJ.

«Todos estamos en peligro cuando se mata a periodistas por cubrir la actualidad», afirmó en un comunicado.

Más de tres cuartas partes de las víctimas mortales de 2025 se produjeron en contextos bélicos, señala el CPJ, que precisa que 86 fueron asesinados por fuego israelí fundamentalmente en Gaza, pero también en Irán, Líbano y Yemén.

«El ejército israelí ha llevado a cabo ahora más asesinatos selectivos de miembros de la prensa que cualquier otro ejército gubernamental hasta la fecha», detalla el CPJ, y apunta que «la gran mayoría de los asesinados eran periodistas y trabajadores de medios palestinos en Gaza».

Las fuerzas militares israelíes rechazaron lo que consideraron «acusaciones».

«A lo largo de la guerra ha habido numerosos casos en los que terroristas operaron bajo apariencia de civiles, incluso haciéndose pasar por periodistas para llevar a cabo actividades terroristas», declaró a la AFP un portavoz militar israelí, y añadió que toda acción contra ellos «se debió a su implicación en actividades terroristas y por ningún otro motivo».

«Cualquier afirmación de daño intencional a civiles, incluidos familiares de periodistas, debido a su actividad profesional, es completamente falsa», enfatizó.

– Drones, crimen organizado –

Además de la guerra en Gaza, los otros dos conflictos más mortíferos para la prensa en 2025 fueron Ucrania (cuatro muertos atribuidos a fuerzas rusas) y Sudán (nueve muertos), señala el CPJ.

El CPJ destacó un aumento en el uso de drones, con 39 casos documentados, incluidos 28 asesinatos cometidos por Israel en Gaza y cinco por la milicia paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en Sudán.

En Ucrania, cuatro periodistas murieron a causa de drones militares rusos, la cifra anual más alta de muertes de periodistas en esa guerra desde los 15 registrados en 2022.

Los periodistas son cada vez más vulnerables debido a una persistente cultura de impunidad, sostiene el CPJ, al destacar la falta de investigaciones transparentes sobre los asesinatos.

En México, seis periodistas fueron asesinados en 2025 y todos los casos siguen sin resolverse. Filipinas registró tres periodistas abatidos a tiros.

Otros fueron asesinados tras informar sobre corrupción, como un reportero bangladesí asesinado a machetazos por sospechosos vinculados a una red de fraude, según el informe del CPJ.

Se registraron muertes similares relacionadas con el crimen organizado en India y Perú.

En Arabia Saudita, el reconocido columnista Turki al Jaser fue ejecutado en junio por las autoridades tras haber sido condenado por varios cargos que el CPJ calificó de «acusaciones falaces» utilizadas para castigar a periodistas.

Se trata de la primera muerte documentada de un periodista saudí desde la muerte en 2018 de Jamal Khashoggi.

Creado en 1981 en Nueva York para defender la libertad de prensa y a los periodistas en el mundo, el CPJ -financiado por fondos privados y fundaciones-, está dirigido por un consejo compuesto por miembros de la prensa y la sociedad civil.

